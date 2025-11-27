Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
El herido ha sido trasladado al Hospital San Agustín
Un motorista ha resultado herido de consideración tras quedar atrapado bajo un coche, en circunstancias que se desconocen, en el cruce de la Avenida de Alemania con la de Valgranda, en Avilés.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido, un varón de 53 años, fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI avilesina que posteriormente lo trasladó al Hospital San Agustín. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presentaba politrauma de pronóstico reservado.
El afectado tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque avilesino.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 08.22 horas. En la llamada indicaban que se había producido un accidente entre una moto y un coche y el motorista había quedado atrapado bajo el turismo.
Además de movilizar a bomberos y pasar el aviso al SAMU, la Sala 112 del SEPA comunicó lo sucedido a la Policía Local.
Finalizada la intervención los bomberos regresaron a su base a las 09.13 horas.
