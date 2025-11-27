Martínez Muñiz analiza los virus estacionales
El neumólogo pronuncia una conferencia esta tarde en el hotel Palacio de Avilés
El neumólogo Manuel Ángel Martínez Muñiz, que fue jefe de servicio en el Hospital Universitario San Agustín hasta su reciente jubilación, pronunciará esta tarde (19.30 horas) una conferencia organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País, de Avilés y Comarca. Será en el Hotel Palacio de Avilés (salón Principado). Muñiz disertará sobre las infecciones respiratorias en otoño e invierno. Irá un poco más allá, como avanzó ayer: "Me centraré en las infecciones víricas estacionales, la gripe y otros virus frecuentes en esta época así como en los síntomas, complicaciones, diagnóstico, tratamiento, medidas de prevención y vacunaciones", dijo el especialista, que ahora pasa consulta en la clínica del Doctor Castellanos.
Martínez Muñiz, que estuvo vinculado al Hospital Universitario San Agustín durante 35 años, es el responsable de que el complejo lidere hoy, de forma pionera en la región, el proyecto Cassandra, para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. También fue jefe de Neumología en tiempos de pandemia: "En este tiempo había que tomar decisiones cada día y, a veces, incluso a media mañana había que cambiarlas. Fue tremendo", recordaba recientemente en estas páginas.
El especialista trabajó de forma incansable también para que sus pacientes dejaran de fumar y analizó al detalle los efectos de la contaminación en la salud de los avilesinos. Por sus manos pasaron decenas de pacientes, con EPOC y asma, con cánceres y con enfermedades respiratorias más prevalentes en esta época del año como, por ejemplo, la g ripe.
