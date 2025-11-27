El Parlamento Europeo registra la petición de veda de la pesca de la angula
N. M.
El Parlamento Europeo ha registrado, a petición de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturias, una petición para que se vete la pesca de la angula en Asturias. "Este ha sido un paso obligado dada la sinrazón y desprecio a las evidencias científicas y biológicas que la Dirección General de Pesca del Principado de Asturias mantiene, ante la continua disminución de la especie en nuestros ríos. No tiene ningún fundamento ni sentido que el Gobierno de Asturias permita la pesca profesional de la angula, estando vedada la de la anguila", cargan desde el colectivo, que señalan que "los motivos para la pesca son únicamente políticos". "La reducción de jornadas y barcos no parece que vaya a ser siquiera determinante en una posible reducción de las capturas, si como parece evidente, el control real de la actividad de dichas embarcaciones no se va a poder llevar a cabo, a la vista de los escasos medios de que se dispone", afirman.
