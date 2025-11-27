Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La piscina de Piedras Blancas cambiará su deshumectadora

La intervención obligará a cerrar la instalación desde este jueves hasta el próximo día 9

La nueva deshumectadora. | A. C.

La nueva deshumectadora. | A. C.

N. M.

Piedras Blancas

Durante los próximos días la piscina de Piedras Blancas estará cerrada. Con el fin de mejorar siempre la experiencia de los usuarios de la instalación, el Consistorio castrillonense va a sustituir la deshumectadora de la piscina municipal por una nueva.

Su función es básicamente la de climatizar el aire ambiente de la zona de influencia de la piscina y controlar el grado de humedad, lo cual es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la instalación y para el bienestar de los usuarios. El nuevo equipamiento, más moderno y eficaz, no solo logra ese óptimo control de la humedad, sino que mejora considerablemente la calidad del aire. Además, con este sistema actual, se logrará reducir tanto el consumo energético, como los costes de mantenimiento.

Esta obra implica el cierre de la piscina para el baño libre y cursillos desde las 13 horas del jueves 27 de noviembre, hasta el día 9 de diciembre, que volverá a abrir al público.

Eso sí, no se cerrará la instalación por completo. Las actividades de pilates, ciclo indoor y gimnasio no se verán afectadas.

