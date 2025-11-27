El "Preludio y danza" de Julián Orbón sonará en el final de su centenario

El Conservatorio "Julián Orbón" acoge esta tarde (19.00 horas) el concierto de despedida del centenario del compositor que da nombre al centro educativo avilesino: Julián Orbón. Será su sobrino, Armando Orbón, quien ofrecerá una charla-recital en la que desentrañará todos los secretos del creador de la "Guantamera".

Una de las piezas que va a interpretar es el "Preludio y danza" que escribió su tío: "Las piezas para guitarra mi tío las escribía para un primo de su mamá, que se llamaba José Rey de la Torre, uno de los grandes guitarristas, además fue un hombre justo, muy bien, muy intelectual", señala Orbón al otro lado del teléfono. "De todas aquella piezas para guitarra solamente se editó una, precisamente, este ‘Preludio y danza’ que voy a tocar yo el próximo jueves".

Orbón señaló: "El resto de las composiciones se las quedó Rey de la Torre", añadió el guitarrista. Orbón explicó que intentó publicar el resto de las composiciones de Julián Orbón, pero que no pude. "Pero bueno, al menos queda constancia de este ‘Preludio y danza’". El programa del concierto charla de Orbón se completa con Astor Piazzola. "Astor Piazzolla estudió con un compañero que fue de Julián Orbón, se llamaba Alberto Ginestera, inmenso. Entonces, bueno, había una relación entre Ginastera y él".

Julián Orbón, que nació en Avilés en 1925, tiene una carrera musical tan prestigiosa como para que el director Gustavo Dudamel lo haya elegido para sus programas al frente de la Sinfónica Simón Bolivar.