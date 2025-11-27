Revuelo en el centro de Avilés por la caida de una persona mayor
Una ambulancia se llevó al hospital a la avilesina
N. M.
Susto en pleno centro de Avilés. Una persona mayor sufrió, durante la mañana de hoy, una aparatosa caída en el cruce entre la calle Jardines y la calle Cuba, en la zona del centro comercial El Atrio. Rápidamente, agentes de la Policía Local acudieron en ayuda de la mujer, a la que levantaron y acercaron a una ambulancia, que la llevó al hospital para comprobar su estado de salud.
El suceso, que ocurrió durante la hora de comer, provocó un gran revuelo en el centro de Avilés. Esa zona, que choca con el parque de Las Meanas, es una de las más concurridas de la ciudad.
