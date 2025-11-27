Yenesi, actriz asturiana y ex concursante de "Tu cara me suena": "Javi Calvo está conmigo, los rumores son ciertos; le he hecho cruzar de acera”

"Los rumores son ciertos, chicos. Está conmigo. Terapia de conversión. Le he hecho cruzar de acera". Son declaraciones de Yenesi, actriz y cantante asturiana, que participó en la última edición de "Tu cara me suena" (no sin polémicas), sobre su relación con Javier Calvo ("Los Javis"), tras salir a luz su separación con Javier Ambrossi después de 13 años de relación.

Ocurrió esta semana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El director, productor y guionista de 34 años llegó de un viaje procedente de México con la actriz de Soto del Barco Yenesi, amiga íntima de la pareja. Los medios de comunicación consiguieron allí las primeras palabras de Calvo tras la sonada ruptura de "Los Javis". "Estoy bien, estoy bien ya. Todo lleva su tiempo, su proceso y… ¿Dónde voy?”, contestó a la primera pregunta de los periodistas en pleno avance por la terminal de llegadas del aeropuerto.

Javier Calvo y Yenesi / E. P.

Fue ahí cuando la asturiana Yenesi tomó las riendas de la entrevista e intervino. "Los rumores son ciertos, chicos. Está conmigo. Terapia de conversión. Le he hecho cruzar de acera", espetó. "Estoy con ella", confirmó Javier Calvo siguiéndole la broma. Porque, efectivamente, todo se trataba de una broma para evitar el insistente interrogatorio de los periodistas.

Campanadas en la TPA

Ya en serio, Calvo se sinceró sobre Ambrossi. "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguiremos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía", afirmó. A la pregunta de si pasarán las próximas navidades juntos, el director de cine contestó que "sí, cien por cien". "Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo", añadió. Yenesi se metió nuevamente en la conversación, tirando de ironía: "Vamos a dar las campanadas en la TPA".

Los periodistas entraron en terreno fanganoso: "Javi, los rumores. dicen que si guitarrita si...". Y Yenesi volvió a contraatacar: "Ni guitarrica ni faluta travesera, que está conmigo, que le he cambiado de acera", remató.