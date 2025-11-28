"La Algarabía" programa teatro contra el cáncer
El grupo de teatro "La Algarabía", de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias, representará el miércoles 3 de diciembre, a las 19.00 horas, la obra "Las Figurantas". Se trata de una adaptación muy singular realizada por la actriz asturiana Aída Valladares de la obra de José Sanchis Sinisterra. Se trata de una función benéfica para recaudar fondos para ayudar en las actividades que se realizan desde la asociación de atención a enfermos y familias, así como colaboración en proyectos de investigación. Será su estreno en el Auditorio de la Casa de Cultura y la entrada donativo tendrá un coste de 5 euros.
