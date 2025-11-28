Cortes por las obras en la carretera de Avilés a Luanco
Luanco
La carretera As-238 de Avilés a Luanco sufrirá cortes intermitentes en las próximas semanas como consecuencia de las obras de emergencia para la reparación de un hundimiento. Los automovilistas se encontrarán con un carril cortado entre los puntos kilométricos 1,900 y 2,100 hasta el 30 de diciembre. La zona de los trabajos se halla debidamente señalizada por el Servicio de Carreteras del Principado, incluyendo igualmente regulación semafórica.
