Movilidad destina 348.000 euros a la mejora del saneamiento en Castrillón

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ejecuta obras de mejora en la red de saneamiento de Piedras Blancas, en Castrillón, con una inversión de 348.273 euros.

Esta actuación, que permitirá eliminar las filtraciones de aguas pluviales, consiste en la reparación de tramos de tubería deteriorados y en la colocación de nuevos colectores en los tramos donde no sea posible subsanar los daños. Las obras afectarán a las localidades de El Monte, Naveces, Bayas, Santa María del Mar, Vegarrozadas, Valboniel, Piedras Blancas, Las Chabolas y San Martín de Laspra.

Movilidad también está realizando en Castrillón obras de mejora del saneamiento de Quiloño y Pillarno, que suponen un desembolso global de 1.857.000 euros, financiadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Además, el pasado verano finalizó la construcción de un nuevo colector en Salinas, a la que se destinaron 907.800 euros. La infraestructura, de 800 metros de largo, ha incrementado la capacidad para canalizar las aguas procedentes del bombeo de Arnáu.

Las obras incluyeron la creación de 26 pozos de registro de hormigón armado. Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan de inversiones del Principado para la modernización de las infraestructuras hidráulicas de competencia municipal.

El objetivo de estos trabajos es garantizar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y proteger el entorno natural. Con estas iniciativas, el Ejecutivo autonómico, explican, apoya a los ayuntamientos y extiende redes de saneamiento de competencia municipal a coste cero para las entidades locales.