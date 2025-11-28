Los niños piden cubrir pistas y parques y Educación toma nota
Decenas de alumnos conversan con dos ediles por el día de las ciudades educadoras
I. garcía
Los escolares de Avilés reclaman pistas y parques cubiertos, la celebración del día de la Igualdad con juegos y actividades para educar en "igualdad y diversidad" y se interesaron por la salida laboral de personas con discapacidad sin olvidarse de reivindicar una mayor oferta cultural para peques. Esas y otras cuestiones fueron planteadas por alumnado de seis centros al concejal de Educación y Deportes, Juan Carlos Guerrero y a la edil de Igualdad, Lucía Fernández Ron en la Casa de Cultura, donde celebraron la actividad "Avilés dialoga con la infancia", que es uno de los actos previos al día mundial de las ciudades educadoras que se conmemora el 30 de noviembre.
Sobre las cubiertas de parques y pistas polideportivas, Guerrero indicó que "es una idea buenísima" y avanzó que el Ayuntamiento de Avilés ya trabaja con ella de cara a próximas intervenciones así como celebró la petición de fuentes en zonas próximas a estas zonas de juegos como solicitaron los pequeños. Sobre la celebración del día de la Igualdad, Fernández planteó una puesta en común entre los centros y el Ayuntamiento para su aplicación.
Las propuestas escolares partieron de alumnado del Virgen de Las Mareas, La Carriona-Miranda, Sabugo, Palacio Valdés,San Cristóbal y Santo Ángel. Insistieron en la necesidad de mejora de los centros educativos y preguntaron cómo podrían actualizarse las bibliotecas escolares y los motivos por los que, por ejemplo, el cole de La Carriona no tiene el patio abierto los fines de semana. Y todo en un diálogo propositivo que dista bastante de los Plenos municipales.
