Orbón regresa en Avilés al Conservatorio a la guitarra
El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acogió ayer una cita de especial significado dentro del centenario del nacimiento del compositor avilesino: una charla-concierto a cargo del guitarrista Armando Orbón, sobrino del músico y uno de los intérpretes que mejor conocen su obra desde dentro. Durante el recital se interpretó el "Preludio y Danza" que estudió personalmente con su tío en su apartamento de Nueva York, una conexión directa con la memoria creativa del compositor. Al término del concierto, el público pudo intervenir en un formato abierto para facilitar el encuentro entre obra, historia y legado.
