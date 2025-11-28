La organización del personal recrucede la "guerra fría" en el Ayuntamiento de Avilés

Hay en el Ayuntamiento de Avilés cuatro altos funcionarios que lo son porque tienen habilitación nacional: son el Secretario General, el Tesorero, el Interventor y la Oficial Mayor. Y luego está el director de Recursos Humanos, que también es un alto funcionario, pero no tiene habilitación nacional (su cargo es de libre designación). Este puesto lo ha venido ocupando un Técnico Administración General (TAG) que llegó a Avilés en septiembre de 2011 y que fue cesado el lunes pasado. La razón principal de esto es una pérdida de confianza de este último por parte de la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. Y esta viene, según ha podido saber este periódico, por un desacuerdo doble: por el modo en que el Ayuntamiento de Avilés se enfrentó a una denuncia de acoso en las altas esferas municipales, en primer lugar, y por cómo se ha llevado a cabo la reorganización del trabajo en el Ayuntamiento (lo que en jerga de los funcionarios se llama Relación de Puestos de Trabajo).

Se da la circunstancia, sin embargo, de que el enfrentamiento del ya exdirector de Recursos Humanos con los funcionarios que están al frente del consistorio no es una cosa inédita. Daniel Álvarez entró en la nómina hace catorce años, es decir, se ha mantenido en su puesto tres mandatos y medio. Ha colaborado mano a mano con el exconcejal de Personal Raúl Marquínez y, ahora, desde hace dos años, con Noé Vega. Las relaciones entre el primer dúo y los representantes sindicales han estado llenas de fallas y esas fallas se han visto alimentadas por incontables sentencias judiciales perdidas por el Ayuntamiento de Avilés.

Sin embargo, según ha sabido este periódico, este periplo histórico no es está en el motivo central del despido del exdirector de Recursos Humanos. Lo que sí que está es el modo en que el Ayuntamiento se ha enfrentado a una denuncia por un presunto acoso laboral de una de las cuatro funcionarias de habilitación nacional sobre otro de esos funcionarios.

La alcaldesa de Avilés, que es la principal responsable de la organización del personal en el Ayuntamiento, tomó cartas en el asunto para ordenar el camino que, a su juicio, había que seguir. Sin embargo, según fuentes consultadas, este camino no fue el que decidió hollar el exdirector de Recursos Humanos.

La conclusión de esta circunstancia es la pérdida de confianza, que había mantenido de los distintos gobiernos socialistas desde su llegada a Avilés procedente de la administración regional: fue el director general de Función Pública del Principado de Asturias de Vicente Álvarez Areces hasta que Francisco Álvarez-Cascos ganó las elecciones asturianas en 2011.

La falta de confianza despertada en la Alcaldesa coincide también con una relación tirante del actual exdirector de Recursos Humanos con la parte noble de los funcionarios del Ayuntamiento. Esto, la "guerra fría" abierta, "ha paralizado el funcionamiento del Ayuntamiento", según ha podido saber este periódico.

El sustituto del exdirector de Recursos Humanos es un objetivo principal del gobierno para devolver las aguas torrenciales a sus cauces tranquilos.

El contrato del agua y Servicios Auxiliares, a debate

El debate sobre la empresa pública de servicios auxiliares vinculada al Ayuntamiento de Avilés centrará el debate del pleno de hoy, sobre el que la parte de Podemos en el grupo Cambia Avilés ha presentado una enmienda para ajustar las modificaciones que pretende realizar el gobierno, de acuerdo con Izquierda Unida. Además, está prevista la comparecencia del concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, en relación con el contrato con la sociedad mixta Aguas de Avilés. Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, interpelará al gobierno acerca de las recientes inundaciones en la villa así como la gestión de personal en el Ayuntamiento de Avilés y sus organismos. La cuestión llega recién destapada la guerra entre diferentes servicios municipales tras el cese, esta misma semana, del director de Recursos Humanos en el Consistorio.

Las labores de fiscalización al gobierno por parte del grupo de Vox se centrarán en las fiestas navideñas, los datos de criminalidad de Avilés, la accesibilidad al apeadero de Feve, y las obras de rehabilitación en San José Artesano, en el barrio de Buenavista.

Igualmente, el PP lleva para debatir una moción en la que solicitan que la Junta General del Principado encomiende a la Sindicatura de Cuentas para la realización de un informe específico sobre la gestión económica y contractual del Ayuntamiento.

La "deuda" con el Belenos Rugby es otro de los asuntos sobre los que se pedirá explicaciones al gobierno municipal, igual que por las consecuencias del último episodio de fuertes lluvias en el C.D. Quirinal.