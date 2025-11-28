"La petición de permisos para las fiestas es más fácil", dice el gobierno

El concejal de Administración General, Noé Vega, y la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, tuvieron un encuentro con representantes de 19 colectivos organizadores de festejos en Avilés con el fin de "resolver dudas y analizar dificultades" a la hora de solicitar los permisos pertinentes.

"En ningún caso se exige burocracia innecesaria cuando se organizan este tipo de actividades, sí que hay que cumplir con unos requisitos mínimos para garantizar la seguridad de las personas, de hecho ya hemos simplificado el proceso: desde abril pedir permisos para las fiestas es más fácil; hemos unificado la solicitud de autorización en una única petición", destacó Noé Vega. "El objetivo del Ayuntamiento, siempre, es simplificar los pasos y la documentación necesaria para agilizar estos trámites y facilitar su trabajo. Y en todo caso, ofrecerles nuestra ayuda y acompañarles para que puedan celebrar sus fiestas de forma segura", añadió el edil.