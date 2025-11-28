Recepción a los premiados a la labor voluntaria de Avilés

El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, recibió ayer en el Ayuntamiento a las personas y representantes de las entidades galardonadas con los premios "Reconocimiento Municipal a la Labor Voluntaria de Avilés" del año 2025. Mª Pilar Muñiz Menéndez, de Cáritas y a título personal; el grupo de voluntariado de Cruz Roja Avilés y el proyecto "Lecturas y acompañamiento de personas afectadas por ictus", de ASICAS, recibirán el reconocimiento municipal a la Labor Voluntaria en una gala que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en la Casa de Cultura.