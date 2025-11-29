Avilés se hace capital de la Semana Santa este fin de semana: esta es la razón

Avilés será el sábado sede de un encuentro diocesano de cofradías y hermandades de Asturias, una cita que reunirá a 30 cofradías y hermandades procedentes de 11 ciudades asturianas, congregando a más de 160 participantes. La jornada se desarrollará en el Pabellón de la Magdalena. En la inauguración, a las 11.00 horas, participará la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, para dar la bienvenida a los asistentes.

La primera actividad será una mesa redonda titulada "Lo que la religiosidad popular da a nuestra ciudad", en la que se reflexionará sobre el impacto cultural, social y espiritual de las tradiciones cofrades en Asturias.

A su fin, los participantes disfrutarán de una visita guiada por el casco histórico de Avilés para celebrar después una misa en la iglesia de San Nicolás de Bari. La jornada concluirá con una comida de hermandad entre los presentes este sábado en Avilés en el Lar Gallego.

Cabe recordar que la Semana Santa de Avilés aspira a obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es ya de Interés Turístico Regional desde el año 2003. Este evento, arraigado en la tradición religiosa pero también profundamente enraizado en la identidad cultural de la región, es una experiencia única que merece ser vivida y celebrada.