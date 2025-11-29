Barbón augura relevo para la pesca tras finalizar el dragado en el muelle pesquero de Luanco

Dos inauguraciones, dos placas y una inversión conjunta que supera los 2,5 millones de euros. El presidente del Principado, Adrián Barbón, descubrió la placa del nuevo centro de día de Peroño y después se desplazó al puerto del Gayo para la inauguración de las nuevas obras en el muelle. Destacó las posibilidades de desarrollo futuro de la infraestructura portuaria gracias a la incorporación de jóvenes al sector y deseó que la pesca sea una salida profesional atractiva mediante la mejora de las condiciones de trabajo.

En ambos espacios, Barbón habló de poner en valor las inversiones reflejadas en los presupuestos regionales. "Hay que decirlo claramente, porque cuando haya gente que vote en contra de los presupuestos de Asturias, tenéis que saber que votó en contra de la ampliación de este puerto, igual que votó en contra de la creación del centro de día. Cuando se votan los presupuestos de Asturias, se vota en contra de obras concretas como las que estamos inaugurando", apuntó.

En Peroño, ocho mujeres esperaban la visita del presidente. Las ocho son usuarias del centro de día, que en las próximas semanas –prevé abrir entre diciembre y enero– estrenarán el nuevo espacio, "que no tiene comparación" con el centro de día actual y provisional situado en la calle Ramón Pérez de Ayala. Eso lo expresa la más veterana, Edelmira Álvarez, de 93 años. "Muy guapo", comenta mientras sus compañeras Elvira García, María Jesús Vaquero, María Concepçao Pereira, Carmen Martínez, Mercedes López, Celestina Riera y Mari Carmen Artime elogian el nuevo centro: "Entra mucha luz".

Ana Martínez, directora del espacio, destacó que el edificio de Peroño es más amplio y luminoso. Recordó igualmente que el centro tendrá capacidad para 21 usuarios. "Es un centro muy adecuado. Ya contábamos con un gran equipo, nos faltaba el equipamiento", celebró el Alcalde, Jorge Suárez, que planteó la posibilidad de habilitar otro centro de día en la zona rural para atender a las personas mayores del concejo.

El presidente del Principado conversa con las usuarias del centro de día.

En el puerto, la presidenta portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; el director general de Pesca, Francisco González; el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el patrón mayor de la cofradía de Luanco, Abraham Mazuelas, esperaban a Barbón para inaugurar una obra que contó con una ayuda del 70 % de fondos europeos.

El primero en hablar fue Jorge Suárez, que recordó la inversión millonaria destinada a habilitar el puerto del Gayo desde 2005, cifrada en más de 25 millones de euros. Mazuelas celebró las inversiones porque facilitan el trabajo del sector pesquero y garantizan el futuro de la pesca.

Francisco González tomó la palabra para hablar del puerto de Luanco y de la actividad pesquera regional. Destacó que el volumen comercial de la pesca asturiana ha crecido un 20% respecto al año anterior gracias a los 24 millones de kilos en capturas que resultaron en 76 millones de euros. Recordó que el puerto luanquín cuenta con 23 embarcaciones y que crecerá con la incorporación de jóvenes pescadores, clave para enfrentar el relevo generacional. Para mejorar la situación, señaló la necesidad de aumentar la rentabilidad y favorecer políticas de conciliación. "En cuanto a la rentabilidad, mejoramos con el aumento de cuotas de la merluza sur y el bonito y con la modificación de la normativa que permitirá pescar atún rojo", apuntó González. También agradeció la labor de la luanquina Isabel Artime, directora General de Recursos Pesqueros de la Secretaría General de Pesca, por los "muchos avances" recientes. En cuanto a las obras portuarias, habló del dragado, con voladuras, del nuevo muro de espigón de atraque, de una instalación surtidora de gasóleo y gasolina "que reducirá los costes de la actividad percebera" y de la colocación de una nueva grúa para carga y descarga.

"El sector pesquero es una actividad con gran porvenir, generadora de empleo y muy importante para Asturias. La pesca es un sector con futuro y cada vez se aprecia más el producto de proximidad. Estamos radicalmente en contra del recorte del 70% propuesto en los fondos europeos, es inasumible", destacó Barbón, dejando entrever nuevas inversiones portuarias en los próximos años.

Barbón recordó asimismo que el Gobierno de Asturias respalda el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición del palangre en determinados caladeros. "Perjudicar la flota artesanal es el peor camino para proteger los recursos pesqueros", concluyó.