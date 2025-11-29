Las estafas online como el phishing bancario se hacen con un 'botín' solo en Asturias de 1,5 millones, advierte el decano de Derecho

El uso de la inteligencia artificial y otros sistemas vinculados a internet han permitido aflorar otras maneras de cometer delitos que afectan a ciudadanos de a pie y también a las empresas, lo que se conoce como ciberdelincuencia. De eso habló ayer el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, en la jornada de clausura de "Fundamentos y aplicaciones de Derecho tecnológico para emprendedores y profesionales" en la residencia de La Granda, sede de TheNextPangea. Fernández Teruelo centró su intervención en la cibercriminalidad que afecta a las empresas y enumeró algunos de los delitos telemáticos que operan en ese mundo.

Mencionó el phishing –ciberdelincuentes que se hacen pasar por personal del banco para sustraer información personal y bancaria como contraseñas–, el más popular de estos delitos, que ha conllevado un "saqueo masivo de las cuentas que suma un millón y medio de euros solo en Asturias". Estas prácticas están relacionadas con articulado del Código Penal en lo que afecta, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con el descubrimiento o revelación de secretos, la extorsión, la estafa y los daños informáticos.

La sesión inaugural de la formación | I. C.

Otra de las estafas, detalla Fernández Teruelo, es conocida como "la estafa del CEO" y consiste en suplantar la identidad de un alto directivo de una empresa a través de correos o llamadas "que parecen legítimas y a menudo crea un sentido de urgencia para que la víctima actúe rápido y sin pensar". "Con los ‘deepfakes’, creados con Inteligencia artificial, intentaron suplantar con IA la imagen de la jefa del servicio de endocrinología del Gregorio Marañón para vender una serie de pastillas a 130 euros que ni existían, como ejemplo de caso de estafa informática", apuntó Fernández Teruelo, que se refirió además a daños informáticos referidos a la sustracción de datos a empresas y bloqueo de servidores.

"Esos datos no solo se destruyen, sino que se sustraen y se les pide dinero para recuperarlos, ahí podríamos estar hablando un delito de extorsión", señaló el Decano de Derecho de la Universidad de Oviedo. Teruelo habló de otros delitos relacionados con la cibercriminalidad como el que atenta contra la intimidad de las personas, como un ciberataque sufrido por Iberdrola, donde sustrajeron datos de 850.000 clientes que se pusieron a la venta y la empresa consiguió frenarlo.