Formación a los futuros pilotos de drones

El Ayuntamiento de Avilés incorporará dos aeronaves no tripuladas, los populares drones, para su uso por parte de la Policía Local. Con carácter previo a su suministro, una veintena de agentes cursan tanto la formación necesaria para la obtención de licencia de vuelo de estos aparatos, como para su uso por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad.