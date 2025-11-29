Homenaje en El Quirinal al menor fallecido de forma súbita

·Los compañero de colegio y del club donde practicaba balaoncesto el menor fallecido esta semana de forma súbita le rendirán un cariñoso homenaje, esta tarde, a partir de las siete y media, a la entrada Complejo Deportivo Avilés (plaza de los Donantes de Sangre). A la cita acudiará el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. El niño se encontraba en las instalacionesdepotivas del colegio San Fernando, donde entrenaba en una secciones, cuando advirtió a uno de los entrenadores que se encontraba mal. Inmediatamente cayó fulminado sin que pudieran hacer nada por su vida.