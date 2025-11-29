Homenaje en El Quirinal al menor fallecido de forma súbita
Avilés
·Los compañero de colegio y del club donde practicaba balaoncesto el menor fallecido esta semana de forma súbita le rendirán un cariñoso homenaje, esta tarde, a partir de las siete y media, a la entrada Complejo Deportivo Avilés (plaza de los Donantes de Sangre). A la cita acudiará el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. El niño se encontraba en las instalacionesdepotivas del colegio San Fernando, donde entrenaba en una secciones, cuando advirtió a uno de los entrenadores que se encontraba mal. Inmediatamente cayó fulminado sin que pudieran hacer nada por su vida.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Desconsuelo por el niño de Avilés fallecido durante un entrenamiento: 'El deporte avilesino está de luto; el dolor es enorme
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación