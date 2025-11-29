La iluminación festiva asoma en El Parche
El gran árbol de la Navidad, cuyo encendido está programado para el próximo viernes en la plaza de España, popularmente conocida en Avilés como el Parche, ha comenzado a asomar con el montaje de la iluminación festiva que próximamente se desplegará por la ciudad para animar las fiestas de fin de año.
