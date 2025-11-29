Intervenido un alijo de más de siete kilos de cocaína en un barco que atracó en el Puerto de Avilés procedente de Perú
El parque sospechoso, escondido en la bodega, se halló en una inspección rutinaria en el muelle de Raíces, donde permanece atracado el buque para la descarga de blenda
C. J.
La Guardia Civil ha abierto una investigación tras hallar un paquete con cocaína en un barco mercante atracado en el Puerto de Avilés. Fue el pasado jueves cuando se localizó una bolsa sospechosa en el granelero "Ursa Minor" que atracó en el muelle de Raíces procedente de Perú.
Según la información facilitada desde el insituto armado, la bolsa podría contener más de siete kilos de cocaína, aunque no ha trascendido si se ha producido alguna detención. La operación se desarrolló con un equipo conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y DAVA.
Una mochila bajo la carga
Fue en el marco de los trabajos de inspección policial rutinarios en el puerto avilesino cuando se localizó el paquete. La mochila se localizó bajo la carga, compuesta por concentrado de zinc, cuando el buque estaba siendo descargado en el muelle sur del puerto de Avilés.
Una vez personados en el muelle los diferentes cuerpos policiales y tras comprobar que efectivamente la mochila contenía siete paquetes rectangulares de una sustanciade color blanco, envueltos en varias capas de plástico, realizaron la prueba de narcotest, la cual arrojó un resultado positivo a cocaína, por lo que inmediatamente se procedió a su incautación y custodia.
Narcobuzos
No es la primera vez que en el puerto de Avilés se realizan este tipo de operaciones habida cuenta de la intención de los delincuentes de saltar fronteras para ampliar sus redes de tráfico de drogas, lo que obliga a un control estrecho de los barcos que llegan de destinos potencialmente conflictivos. En plena pandemia llegaron unos narcobuzos en otro buque.
Descarga de blenda
La droga que se localizó esta semana llegó en el granelero 'Ursa Minor', que atracó el pasado martes, con Alvargonzález como empresa consignataria. Llegaba con una carga de blenda para Asturiana de Zinc, según las fuentes consultadas.
La investigación continúa abierta para tratar de confirmar si existen más paquetes con droga en el barco y definir las circunstanicas en que trataban de introducirla en el país.
Así, el 'Ursa Minor" seguía este sábado el muelle de Raíces en tanto que avanzan las pesquisas de los investigadores.
