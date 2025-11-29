Jaime Luis Martín, "aliado sincero de la Cultura", dará nombre al auditorio del Valey de Castrillón, pese a la oposición de IU

El auditorio del Valey, el centro cultural de Piedras Blancas, llevará el nombre de su exdirector, Jaime Luis Martín, fallecido hace un año. La propuesta, que ha venido avalada por la petición desde diferentes sectores culturales , no concitó, no obstante, la unanimidad del Pleno. IU contrapuso su negativa a los grupos de PP, Vox y PSOE, que coincidieron en resaltar los méritos de "un gestor cultural de mirada larga", "constructor de ecosistemas culturales", "aliado sincero de la cultura" y que, "bajo su liderazgo, se profesionalizó la estructura del Patronato Municipal de Actividades Culturales".

A Mar González, que hizo de portavoz de IU, le resultaba improcedente tal reconocimiento y lo argumentó en base a tres razones. La primera, porque se suponía que los honores en el reglamento municipal están orientados a desempeños extraordinarios, no a la acción aislada de un trabajador. Además, abundó, Martín fue durante el tiempo en que IU permaneció en la Alcaldía un trabajador que se resistió a cumplir "las directrices marcadas desde la concejalía de Cultura", con la "negativa expresa" a ciertas cuestiones y aludió a "episodios conflictivos" como la denuncia por acoso contra la exalcaldesa Yasmina Triguero, "falsa", apostilló. Tercera razón: "obstaculizó proyectos esenciales para el concejo" con episodios "tan graves" como el de la citada denuncia.

Las apreciaciones de IU fueron recibidas tanto por los grupos del gobierno como por el resto de la oposición con una mezcla de sorpresa e indignación. "Más allá de los logros profesionales, fue una persona excepcional, caracterizada por su honestidad, generosidad y capacidad de tejer lazos afectivos. Su pérdida ha sido profundamente sentida por la comunidad cultural", defendió la edil del PP Rosa Rubio, quien tildó de "patético" el razonamiento de IU. Por su parte, el socialista José Ángel González, valoró que Martín hubiera hecho del Valey uno de los centros culturales "más destacados a nivel cultural; lo fácil es gestionar, lo difícil es transformar como él logró", dijo. Mar González (IU) insistió en el expediente de acoso "que se pidió que se cerrara en reiteradas ocasiones" y orientó al gobierno, para futuras distinciones, a replantear los candidatos "sabiendo que no había consenso".

Azsa y David Menéndez

Los otros dos distinguidos, que sí salieron adelante con el apoyo unánime de la Corporación en pleno, son el barítono David Menéndez, "Ciudadano ejemplar", por su brillante trayectoria artística, así como su excelencia formativa y pedagógica y un profundo e ininterrumpido compromiso con su concejo natal, donde ha impartido de forma regular formación para cantantes y pianistas.

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) se lleva la "Distinción Honorífica" como sucesora de la Real Compañía Asturiana de Minas, y con "una trayectoria histórica ligada toda su existencia al municipio, con una vital importancia socioeconómica y compromiso con la innovación y la sostenibilidad". Al respecto, el concejal de IU Eugenio García Martín, si bien votó favorablemente la propuesta, sí demandó cambios en la política de la empresa en materia de salud laboral. La entrega de reconocimientos será el 17 de diciembre.

El Sáhara y el manifiesto del 25N calientan el pleno

Igual que los reconocimientos extrajudiciales de crédito se convierten en el ariete de la oposición castrillonense, pleno tras pleno, para sacar los colores al gobierno sobre su capacidad de gestión ayer fueron dos los asuntos que avivaron el debate plenario.

Por un lado, el manifiesto del 25N llevó a los ediles de Vox a reprochar las políticas del gobierno de Pedro Sánchez "que han desprotegido a la mujer", llegando a pedir incluso "la deportación de quienes han venido a España a cometer delitos, rebajando la seguridad de las mujeres".

Fue una moción en defensa del pueblo saharaui, propuesta por IU, la que motivó la confusión acerca del reglamento municipal cuando el PSOE presentó una addenda a la misma, que acabó rechazada.