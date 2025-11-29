Pleno infantil por el Día de las Ciudades Educadoras

Tras la sesión matinal, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés acogió ayer por la tarde a una rejuvenecida Corporación. Era la que formaban los integrantes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad, que tuvieron oportunidad de dar a conocer sus aportaciones y conclusiones de los encuentros con concejalas y concejales del gobierno de las últimas semanas. Tras la lectura del comunicado oficial por el Día Internacional de las Ciudades Educadoras, los chavales fueron recibidos por la Alcaldesa y los concejales de Juventud y Educación, Raquel Ruiz y Juan Carlos Guerrero, respectivamente.