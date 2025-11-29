La próxima gran transformación de la estación de Avilés: tendrá parada para trenes AVE y AVRIL

El Ayuntamiento de Avilés y el administrador de infraestructuras Adif han alcanzado un acuerdo que permitirá la ampliación del andén número 1 de la estación ferroviaria, una actuación clave para que los trenes AVE y Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad.

Hasta ahora, estos trenes no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón. Con esta obra, Avilés se incorpora plenamente a la red de alta velocidad, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje.

La solución

La intervención acordada consiste en prolongar el andén hacia la zona de la Estación de Autobuses, ocupando un espacio mínimo (43,42 metros cuadrados) que no afecta a la operativa del intercambiador modal.

La comisión de seguimiento del convenio de mantenimiento de la estación intermodal, reunida el 9 de abril de 2025, validó esta opción como la más adecuada para el interés general, refrendada en una adenda al convenio vigente.

La actuación será ejecutada por Renfe Viajeros, en coordinación con Adif, y cuenta con disponibilidad presupuestaria y recursos técnicos.

Recreación infográfica de la zona donde se intervendrá / A.A.

El Ayuntamiento ha autorizado la modificación del uso de los terrenos cedidos en virtud del Acuerdo Marco de 1992, incorporando un nuevo plano al convenio.

Beneficios

Entre los beneficios para Avilés se incluye la posibilidad de contar con parada comercial de trenes AVE y Larga Distancia en la estación de Avilés, además de una mayor comodidad para los viajeros, evitando desplazamientos a otras ciudades y el refuerzo de la posición de Avilés como nodo estratégico en la movilidad sostenible.

Con esta actuación, anuncian desde el Ayuntamiento, Avilés da un paso decisivo hacia la modernización de su infraestructura ferroviaria, consolidando su papel en la red de alta velocidad y ofreciendo a ciudadanos y visitantes más opciones de transporte rápido y eficiente.