"La realidad es que hacía 24 años que no llovía como el domingo 16", admite el gobierno de Avilés

Las lluvias del pasado 16 de noviembre en Avilés, para la concejala portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, "no alcanzaron niveles técnicamente excepcionales", pero el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, es de la opinión contraria. Y por eso, protagonizaron un tenso debate que poco después se repitió, aunque Llamazares cedió el testigo a Carlos Fernández, su compañero de bancada. La primera preguntó por las consecuencias de la lluvia en la ciudad y el segundo por esa misma lluvia, pero circunscrita al polideportivo del Quirinal, cuya naturaleza conoce "desde hace 25 años". García aseguró que "funcionaron los dos aliviaderos de río San Martín: el antiguo y el nuevo". Y añadió: "Se respondió de una manera coordinada, ágil y transparente ante un fenómeno excepcional e imprevisible".

Llamazares entonces recordó que la exconsejera Nieves Roqueñí cuando inauguró el aliviadero del río San Martín había prometido el final de las inundaciones. García remarcó: "El gobierno trabaja con datos y fuentes oficiales, no con opiniones. No es que el gobierno municipal diga que fue un hecho excepcional, es que lo dicen todos los expertos: lo ha dicho el delegado de la Agencia de Meteorología de Asturias, lo ha dicho la directora de Aguas del Principado, lo ha dicho el subdirector del Centro de Investigación del Agua de la Universidad de Oviedo. Lo dicen también los datos recogidos por la red de pluviómetros del entorno municipal y es que la realidad es que hacía 24 años que no llovía tanto como aquel domingo", enfatizó García.

El Quirinal

"En la planta menos uno del pabellón de los Deportes hubo agua que entró en el almacén general, en los pasillos perimetrales de los vestuarios, en la sala de actividades, en la pista central y en la sala de artes marciales. Los puntos por donde entró agua en la instalación han sido las dos rampas externas", señaló el concejal de Servicios Urbanos, quien añadió: "Se está recogiendo la relación de todos los desperfectos en todos los edificios municipales para tratar de hacer un diagnóstico conjunto y ver dónde hay que intervenir".

Comparecencia sobre el agua

Con los votos a favor de los grupos municipales de PP, Vox y los de la parte de Podemos del grupo Cambia Avilés, el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, tendrá que comparecer en el próximo Pleno para explicar la situación del contrato del agua de Avilés. Fue el último punto de la parte de fiscalización y control al gobierno municipal y los términos de la discusión los tuvo que aclarar el Secretario General a la portavoz del PP, a Esther Llamazares, que pretendía explicitar las razones que había tenido cuando pidió esa comparecencia.

Finalmente, la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, concluyó que los detalles de esa comparencia se "sustanciarán" en el próximo Pleno. Llamazares, defendió que desde "la compensación de dos millones de euros aprobada en 2021, el gobierno no ha vuelto a proporcionar información relevante ni ha cumplido los compromisos adquiridos con el PP, lo que mantiene al Pleno y a la ciudadanía en una situación de absoluta falta de transparencia".

Los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Avilés son piezas de alta resistencia. El presente –que las regía, en puridad, entre los años 2008 y 2011– se va a renovar este próximo año, tres lustros después de que hubiera caducado (no lo hizo porque existe el principio de ultraactividad: a falta de acuerdo nuevo, rige el inmediatamente anterior).

Esther Llamazares, en primer término, ayer, al comienzo del Pleno municipal de Avilés | MIKI LÓPEZ

Noé Vega, el concejal de Administración Local del Ayuntamiento de Avilés, explicó ayer por la mañana –en la quinta hora larga del Pleno ordinario de noviembre– a la portavoz del Partido Popular, a Esther Llamazares: "El año que viene, el año 2026, será en el que acometeremos esa reorganización y abordaremos la negociación de un nuevo acuerdo regulador que venga a sustituir al vigente". Y añadió: "Coincide con una época de cambios: habrá elecciones sindicales y con ellas retomaremos de manera intensiva dicha negociación y actualización del nuevo convenio que dé seguridad jurídica, no sólo al Ayuntamiento, si no a todos los trabajadores del mismo".

Resulta que, en lo que va del siglo, las relaciones laborales dentro del Ayuntamiento se han regido únicamente por tres convenios: el de 2002, el de 2005 y el de 2008. El actual ha tenido infinitas "addendas", pero ninguna de las partes relacionadas –el gobierno, los distintos gobiernos, y los distintos negociadores, –muchos de ellos ya jubilados–, ha considerado necesario actualizar el documento regulador.

Las relaciones laborales

Vega también explicitó: "Se abre un nuevo horizonte de cara a la negociación de ese nuevo convenio y de las relaciones con los distintos sindicatos del Ayuntamiento. Vamos a sentarnos, vamos a negociar y a elaborar ese nuevo acuerdo regulador que lleva tanto tiempo parado". No mencionó el cese del pasado lunes –el director de Recursos Humanos tuvo que dejar el Ayuntamiento por orden de la Alcaldesa como consecuencia de una abierta "guerra fría" entre los principales funcionarios del Ayuntamiento y el responsable de las relaciones laborales en el Consistorio desde, precisamente, 2011 (unos meses antes de que el actual convenio colectivo hubiera caducado para pasar hasta el momento presente a la ultraactividad).

Quien sí lo mencionó fue la portavoz del Partido Popular. Llamazares señaló: "Cuando registré esta pregunta, todavía no era público el cese del director de Recursos Humanos, que todavía viene a agravar más esta situación". Y es que, añadió: "Yo no sé si son conscientes, o sólo lo soy yo, de que este Ayuntamiento está colapsado: no hay un solo Pleno donde no tengamos dificultades para llegar: hay informes que no salen nunca, hay peticiones que llevan desde marzo esperando, modificaciones de RPT esperando... y no tienen que ver con el director de Recursos Humanos. Sabemos que hay personas que saturan y se van". Y dijo esto para concluir: "No tenemos claro si ustedes [el gobierno] saben qué necesidades tiene este Ayuntamiento".

Empresa pública

Otro asunto de personal que tocaron los veinticinco concejales –en realidad fueron cinco los que se metieron en harina– fue el punto quinto del orden del día: el de los cambios en la empresa pública de servicios municipales.

Lo primero fue saber si de verdad se modificaban los estatutos o no: Manuel Campa, el concejal de Desarrollo de Ciudad y su compañero, Agustín Medina, que actuó como portavoz de la parte de Izquierda Unida de Cambia Avilés, decían que no, que lo que se solicitaba era permiso para crear "un grupo de trabajo" que diseñara unos nuevos estatutos que "luego, claro, tenía que aprobar el Pleno", en palabras de Medina. Esther Llamazares y Arancha Martínez Riola, que es la portavoz de Vox, en cambio, decían que sí. Y, además, "con opacidad". Y eso es así, dijeron las dos, porque ni PSOE, ni la parte de IU de Cambia Avilés, no querían a la oposición en el mismo tren. El caso, sin embargo, es que el punto del orden del día dictaba así: "Moficación de los estatutos sociales de la sociedad Servicios Auxiliares de Avilés, S. L." Salió que sí, que iba a haber un grupo de trabajo que acordaría cómo nombrar gerente y qué tajos asumir. El del cementerio, al final no.

El PSOE y la parte de Cambia Avilés de Izquierda Unida aprobaron la enmienda de la otra parte de Cambia, o sea, la de Podemos con lo que esta parte –David García y Sara Retuerto–se sumaron a la mayoría para que los concejales Manuel Campa y Agustín Medina Martínez y el Secretario General, el Interventor y la directora de Servicios Jurídicos reorganicen una empresa creando una plaza de gerente y ampliando sus competencias (se remunicipalizará, por ejemplo, la limpieza de los edificios gestionados por las fundaciones de Deporte y de Cultura, respectivamente).