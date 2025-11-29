El Vizconde de Valmont y la Marquesa de Merteuil, plenos de aplausos para empezar

Pareciera que el personaje de Valmont estaba escrito para lo hiciera siempre John Malkovich. O que Glenn Close había nacido para encarnar a la Marquesa de Merteuil. Nada más lejos. Anoche el director de escena David Serrano estrenó en el teatro Palacio Valdés, en Avilés, su particular versión de "Las amistades peligrosas" y ese trabajo sirvió para quitar "la antonomasia" de dos personajes redondos del teatro británico. Porque Roberto Enríquez y Pilar Castro montaron un festival actoral sobre las tablas que cosechó su primer triunfo. Los dos actores, frente a frente, como un duelo sobre la nieve cosechó aplausos de un público entregado a una producción de esas que están llamadas a dar todas las alegrías que faltan en tanto en cuanto se pongan a recorrer el país entero.

Y empiezan por Gijón. Esta tarde a las 20.30 horas, el teatro Jovellanos acoge la primera función de un espectáculo que sólo se monta con tres ingredientes: un texto redondo, un elenco "perfecto" –eso se escuchaba a la salida de la primera función– y una dirección llena de garbo de un director que se ha convertido en el decano de los "estrenólogos" del Palacio Valdés: David Serrano.

De normal, se le ha visto al frente elencos tan sinuosos como "Grease" o "Billy Elliot", pero deja para escenarios como el teatro Palacio Valdés sus pasteles mejor cocinados: "Las amistades peligrosas" despojadas de vestuario dieciochesco, de palacios prerrevolucionarios... un escenario desnudo que viste la iluminación de Juan Gómez Cornejo. Teatro dentro del teatro, un espejo desquebrajado y una delicia de actores: Ángela Cremonte, como la presidenta Tourvail, Lucía Caraballal, como una virginal Cécile de Volanges y un divertido Iván Lapadula que unas veces era el caballero Danceny y otras el jeta del criado de Valmont, el desalmado que ahora será Enríquez. Y todo bajo la vigilancia de Carmen Balagué.