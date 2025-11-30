Casi 900.000 euros para reparar la carretera a Laviana, Xagó y Maqua: "Cualquier día habrá una desgracia", denunciaron los vecinos durante meses
El Defensor del Pueblo apremia a la Administración regional a cumplir con la necesidad de reparar del mal estado del firme y la falta de desbroces
C. J.
El Gobierno de Asturias ha licitado en 839.795 euros la reforma de la carretera GO-15, entre San Juan de Nieva-Las Aceñas, en el concejo de Gozón, con un plazo de ejecución de siete meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de diciembre. Esta intervención afecta principalmente, además del acceso al núcleo residencial de Laviana, a la carretera que rodea la playa de Xagó, desde su inicio, a la altura de la depuradora de Maqua, hasta su entronque con la carretera del faro de Peñas, en la parte final del polígono de Maqua.
Desde hace tiempo los vecinos veían lamentando que por la carretera GO -15 que da acceso a la playa de Xagó "ya no pasa más que un vehículo". Y advertían de que, aparte de los problemas en el firme, la maleza se ha comido todo el espacio de la vía y "cualquier día habrá una desgracia y luego serán las lamentaciones". La actuación reformará de manera integral los 2,8 kilómetros de vía: por un lado, se reparará el asfalto, muy deteriorado, y se mejorará el sistema de drenaje y repondrá la señalización y los elementos de protección.
Esta obra se suma a otras actuaciones en marcha en el concejo de Gozón en materia de mantenimiento y mejora de la red de carreteras, como la mejora de la GO-5, licitada recientemente con un presupuesto de 528.000 euros, y que supondrá la renovación de la vía que une las localidades de Cabezonera y El Pielgo. Ambas actuaciones se enmarcan en el programa de conservación, mantenimiento y mejora de infraestructuras que el Gobierno de Asturias desarrolla en toda la comunidad autónoma.
Otras actuaciones
Además, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tiene ya en ejecución otros proyectos en la red vial de este concejo, como la mejora de los accesos a Luanco, que cuenta con una inversión de un millón.
La protesta trasladada por los vecinos de Laviana, a través de la asociación Enlaze, acerca del mal estado de las carreteras que atraviesan esta parroquia gozoniega ha vuelto a obtener respuesta del Defensor del Pueblo, quien avalas quejas trasladadas por los representantes vecinales y la necesidad de que la Administración tome cartas en el asunto. Así, en una comunicación de Ángel Gabilondo, al frente de este órgano, se certifica que la institución que representa se ve obligada a recordar "por segunda vez" a la Consejería de Fomento del Principado "el deber de su colaboración" ante la queja trasladada por los vecinos de Laviana.·
