Avilés insta a mejorar los puntos de encuentro familiar
El pleno municipal de Avilés ha aprobado este viernes una moción del grupo municipal del PP para la revisión y mejora del funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de Asturias, que fue respaldada por Vox y los concejales de Podemos Sara Retuerto y David García, mientras que el PSOE votó en contra. El acuerdo alcanzado contempla instar al Gobierno del Principado a realizar una revisión integral del funcionamiento de este servicio, con el fin de actualizar su normativa, protocolos y procedimientos a la realidad y legislación vigente en materia de infancia, familia y violencia de género. El acuerdo incluye solicitar al Principado incorporar mecanismos estables de supervisión y evaluación externa que garanticen la transparencia, la calidad del servicio y la homogeneidad de intervención, de manera que se logre promover una formación continua y especializada del personal, con un enfoque de derechos de la infancia y herramientas actualizadas de intervención psicosocial y gestión de conflictos.
