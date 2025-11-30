Cinco coros dan vida al certamen avilesino
Grupos de Galicia, Canarias, Andalucía, País Vasco y Asturias hacen las delicias de los aficionados al canto en la Casa de Cultura
I. G.
Cinco coros con sus cinco repertorios y cada uno de diferentes lugares de la geografía española participaron ayer en la primera de las dos sesiones del XLI Certamen Coral "Villa de Avilés" celebrado ayer en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés y organizado por la Asociación Coral Avilesina. Pese a que se trata de una competición, la camaradería reinó en un certamen consolidado con voces llegadas de Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y Asturias y en las que cada grupo tenía que interpretar cinco piezas corales.
Los miembros de "Náyade Abesbatza" dirigidos por Alaitz Urkia midieron sus cuerdas vocales con el coro "Nubah" de tierras andaluzas bajo las órdenes de Alberto Palacín y ambos a su vez hicieron lo propio con la coral de cámara "Ainur", de Canarias, bajo la batuta de Mariola Rodríguez, que incluso interpretó un villancico en asturiano, "Nun hai tal andar". El coro asturiano y joven "Lithos", bajo las órdenes de Jesús Gavito y el coro gallego "Gaos" con Fernando Briones al frente cerraron la jornada.
Hoy al mediodía dos corales participarán en el festival infantil y juvenil. Actuarán el coro del colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz y "Voblacorinos", de la cuenca del Nalón. Cerrará la fiesta coral el grupo Amigos de la Danza Prima de Avilés.
