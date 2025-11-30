La estación de Avilés se amplía en uno de sus andenes para acoger más frecuencias del AVE a Madrid

El Ayuntamiento de Avilés y el administrador de infraestructuras Adif han alcanzado un acuerdo que permitirá la llegada (y salida) de la ciudad de un mayor número de frecuencias de tren a Madrid con la ampliación del andén número 1 de la estación, una actuación clave para que los trenes AVE y Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad y que, hasta ahora, no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón.

Con esta obra, explican desde el gobierno local, «Avilés se incorpora plenamente a la red de alta velocidad, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje». La intervención acordada consiste en prolongar el andén hacia la zona de la estación de autobuses, ocupando un espacio de 43,42 metros, que no afecta a la operativa del intercambiador modal. La actuación será ejecutada por Renfe Viajeros, en coordinación con Adif, y cuenta con disponibilidad presupuestaria y recursos técnicos.

El Ayuntamiento ha autorizado la modificación del uso de los terrenos cedidos en virtud del Acuerdo Marco de 1992, incorporando un nuevo plano al convenio.

La comisión de seguimiento del convenio de mantenimiento de la estación intermodal, reunida el 9 de abril de 2025, validó esta opción como la más adecuada para el interés general, refrendada en una adenda al convenio vigente.

Entre los beneficios para Avilés se incluye la posibilidad de contar con parada comercial de trenes AVE y Larga Distancia en la estación de Avilés, además de una mayor comodidad para los viajeros, evitando desplazamientos a otras ciudades y el refuerzo de la posición de Avilés como nodo estratégico en la movilidad sostenible.

Carlos Suárez, ante el mural.

«Se da un paso decisivo hacia la modernización de la infraestructura ferroviaria de Avilés, consolidando nuestro papel en la red de alta velocidad y ofreciendo a ciudadanos y visitantes más opciones de transporte rápido y eficiente», valoran desde el gobierno local.

Fue el 22 de julio de 2024 cuando llegó el primer tren Alvia a la estación de la villa. Ese estreno de la conexión por tren con Madrid se realizaba con un tren directo desde la capital de España que completa desde entonces el recorrido en poco más de tres horas y media, gracias al uso de la variante de Pajares.

El Alvia que une desde hace algo más de un año Avilés y Madrid opera de domingo a viernes. Sale de la madrileña estación de Chamartín a las 9.15 horas, y llega a Avilés a las 13.04 horas. En su camino tiene parada en Valladolid, Palencia, León, Mieres y Oviedo. Por su parte, el Alvia que parte desde Avilés lo hace a las 17.14 horas, llegando a Madrid a las 21.09 horas, con paradas en Oviedo, Pola de Lena, León, Palencia y Valladolid.

En el estreno de ese servicio, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, que viajó en ese primer tren acompañado de responsables de Renfe, además de otras autoridades locales y del Principado, se destacó que se trataba de un paso decisivo en las comunicaciones de la villa no solo desde el punto de vista de turismo de viajeros, sino también en lo que respecta a la inversión empresarial, desarrollo industrial y viaje de negocio y que ahora se ve ampliado.

El mural de la estación

Por otro lado, el Ayuntamiento de Avilés restaurará la obra «El bosque encantado», de Carlos Suárez. Ya se ha adjudicado el contrato para el saneado y recuperación de la colorimetría inicial del mural, con un presupuesto base de 17.968,50 euros a la empresa Abstracta Rotulación. «El bosque encantado» es una intervención pictórica de grandes dimensiones creada en 2001.

Se extiende a lo largo de 70 metros y tiene 5 de altura, ubicada en el exterior de la estación de autobuses, ocupando un total de 20 paneles. Suárez había reclamado tanto al Principado –propietario de la Estación–, como al Ayuntamiento de Avilés que dieran el paso para devolver el esplendor de una pieza que «está integrada en la ciudad desde el principio de tal modo que siempre ha sido respetada su integridad».

El plazo de ejecución estimado de la intervención es de 40 días hábiles, si bien se tendrá en cuenta que no se podrá ejecutar días de lluvia, con índices de humedad muy altos ni con temperaturas demasiado bajas.