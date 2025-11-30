Hallan un alijo de cocaína en un buque con una carga de blenda procedente de Perú: así fue la última operación antidroga en el Puerto de Avilés
El carguero "Ursa Minor" permanecía en el muelle de Raíces desde el martes y fue en una inspección rutinaria cuando la Guardia Civil halló una mochila sospechosa
C. Jiménez
La Guardia Civil ha abierto una investigación tras hallar varios paquetes con más de siete kilos de cocaína en una mochila en un barco mercante atracado en el Puerto de Avilés desde este martes. Se trata del granelero "Ursa Minor", con Alvargonzález como empresa consignataria que llegó al muelle de Raíces procedente de Perú, con una carga de blenda para Asturiana de Zinc. Fue 48 horas después de su atraque cuando se localizó en la bodega, en el marco de una inspección rutinaria, una bolsa sospechosa.
Por el momento no ha trascendido si se ha producido alguna detención. La operación se desarrolló con un equipo conjunto de la Guardia Civil, Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera. La investigación continúa abierta para tratar de confirmar si existen más paquetes con droga y definir las circunstancias en las que se trataba de introducir en España.
La mochila se localizó bajo la carga, cuando el buque descargaba en el muelle de Raíces. Los agentes comprobaron que contenía "siete paquetes rectangulares envueltos en varias capas de plástico", que tras el narcotest arrojó un resultado positivo en cocaína, por lo que inmediatamente se procedió a su incautación y custodia.
Las diligencias instruidas serán remitidas al Tribunal de Instancia de Avilés. La droga intervenida será entregada en el departamento de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Cantabria para su análisis.
