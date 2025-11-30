Juan Gona, productor, que prepara un proyecto cinematográfico sobre Tomasín: "Prefiero el cine que se entiende, en el que la gente se besa y se discute"

Juan Gona (Busloñe, Morcín, 1951) es el productor de "La bala", la última película de Carlos Iglesias, una historia que se centra en la recuperación de los restos de una enfermera de la División Azul ochenta años después. El filme lo presenta su director –que también es el protagonista– esta tarde (20.00 horas) en el auditorio del Centro Niemeyer.

-¿Qué tiene Carlos Iglesias para que le convenza siempre?

-Somos amigos y hemos hecho juntos ya cuatro o cinco proyectos. En este caso, además, no podía decirle que no, la verdad. Y entonces nos tiramos al monte; con muchísimas dificultades: no es una película fácil. Las expectativas que está generando en la sala, pues bueno, son buenas.

-"La bala" tiene la particularidad de que habla de la memoria histórica: de la División Azul.

-Sí, sí, es muy equilibrada. Fue una de las cosas que más me gustó del guion. Carlos y yo discutimos bastante sobre la manera de acoplar la historia y de hacerlo, además, a los dineros que teníamos: queríamos hacer buenas cosas con lo poco que teníamos. Así conseguimos que la factura de la producción de la película esté bastante bien. Me refiero a los decorados, al reparto, a esas cosas… Lo que me gustó muchísimo fue que a partir de unas cosas que le contaron los hermanos Garrido, que son de Toledo, y los conozco y son una gente estupenda, pues a partir de ahí él montó la historia.

-Se refiere a los dos españoles que organizaron la repatriación de un montón de combatientes en Leningrado.

-Eso es. Carlos Iglesias quiso desde el principio que fuese una cosa muy equilibrada, una trayectoria de las dos partes. Y luego la película ya ves que tiene también una especie de epílogo, donde las dos partes se enfrentan y las dos partes pierden.

-Leí por ahí que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aplaudió la película.

-Sí, sí. Como le digo, el equilibrio tenía que ser una de las premisas de la película. Tengo que decir una cosa, que toda esta polarización que hay en cuanto a la memoria, en cuanto a unos que dicen cosas horrendas, otros que dicen que... Frente a eso, nosotros trabajamos, por ejemplo, con la UNED: están dirigiendo excavaciones de fosas en Castilla-La Mancha. Lo están haciendo sin ninguna polarización. Soy de la época de los pactos de la Moncloa, ¿no? Y los pactos de la Moncloa supusieron un punto y aparte. Por una parte, los diputados de las cortes franquistas se hicieron el haraquiri y, por otra, volvió Carrillo. Ahí empezó todo. Para mí ahí estaba un poco esa reminiscencia de la clase política seria y equilibrada, ¿no? ¿Que hubo muertos en las dos bandos? Pues sí, pero vamos a resolverlo, a dejarlo trabajado.

-Las películas Carlos Iglesias podría decirse que van de de la España que no tenía voz.

-Sí, yo creo que está haciendo como el programa ese de televisión: cachitos y trozos de historia. Él es un estudioso y se conoce los temas de los que habla, pero, además, tiene una capacidad tremenda de mezclar todo esto con preocupaciones sociales que le emparentan con Ken Loach. A mí, que soy básicamente productor de cine de autor, me interesa mucho, me interesa mucho, y la verdad, estamos muy contentos con la película: la gente está respondiendo.

-No le veo haciendo una de Marvel.

-No, no, no, no, yo alguna vez digo que hago cine de rellano de escalera. No me interesan las grandes comedias y las grandes cosas... No, no, no. Prefiero el cine que se entiende, en el que la gente se besa, se dice, se discute, pero siempre hay un texto y hay una secuencia. Ese es el cine al que que yo ya no voy a renunciar.

-Así no va a ser nunca millonario.

-No, ni lo pretendo, pero bueno, me ha ido bien, ¿eh? No pasa nada. Por ejemplo, con "Vete de mí", con "El Caballero Don Quijote", incluso con la película de Gonzalo Suárez "Oviedo Express". Con todas películas me va bien porque controlo toda la producción. Y entonces, cuando te dedicas a una película nada más, es difícil que tenga sorpresas y agujeros. Elías Querejeta decía: "Ya sabéis que Gona hace una película a la vez".

-¿Y qué va a hacer después de "La Bala"?

-Pues yo ahora estoy, vamos, estamos ya muy avanzados con Tomasín.

-La de Eva Gallego, ¿no?

-La de Eva Gallego, sí. Yo ahora ahí estoy volcado al cien por cien. Estamos ahí volcados porque esa película la tenemos que sacar. La tengo muy bien avanzada en cuanto al nivel financiero también. Me falta Televisión Española. Si Televisión Española la aprueba, rodamos. Y la haremos en Tineo. Hay que tener en cuenta que hablé con Eva Gallego varias veces: " Bueno, pues tal, ¿qué hacemos?" Le dije yo: "Mira: yo quiero hacer, por ejemplo, Tomasín". Y me dijo ella: "Hombre, Tomasín es mi tesis". Y dije: "Ah, ¿sí? Pues ahí está la película".

-¿Quién va a ser Tomasín?

-Tomasín va a ser este Javier Godino. Ha hecho secundarios en "El secreto de sus ojos", en "Besos para todos", en "El secreto del pantano". Es amigo mío y ya ha leído el guion y ya tiene su personaje más o menos hecho.

-Hace nada anduvieron buscando a Tomasín.

-Sí, hombre. Yo recopilé todo lo que había escrito en LA NUEVA ESPAÑA e hice un pequeño dossier y se lo mandé a la jefatura de Televisión Española. Y me decían: "Joder, Gona, no mandes más". Y yo, respondí: "Sí, sí. Quiero presionar para que sepáis que esto es muy interesante". Será una película universal, aunque transcurra en Tineo. La historia me cautivó: "Tomasín y el bosque interior"”. Eso ya describe un poco el personaje.