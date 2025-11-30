Más de un millón de luces para animar la Navidad avilesina: "Una ciudad iluminada anima a salir, a pasear y comprar" (así será el gran cambio para este fin de año)
El Parche lucirá un árbol de 23 metros, el doble que 2024: "Antes la ciudad estaba más deslucida"
I. García
Un árbol de 23 metros preside El Parche sin la estrella de la cima. Es doce metros más alto que el iluminado el pasado año en el mismo espacio durante la Navidad. Ya está colocado, pero aún sin encender. Eso será el viernes, el momento en el que más de 1,2 millones de bombillas led darán la bienvenida a la fiesta que despide el año y dará la bienvenida a 2026. "La iluminación convertirá a Avilés es una de las ciudades de referencia", indica Germán Vízcaíno, responsable de la empresa adjudicataria de poner color a la próxima Navidad en Avilés. "Se trata de un proyecto importante y bien coordinado", añade mientras prepara el gran arbolón del Parche. El aumento de la iluminación "pretende dar una respuesta a una demanda ciudadana, las luces de Navidad son importantes y ya en marzo se comenzaron los preparativos", apuntó la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. "Nos reunimos con las asociaciones de comerciantes para intentar atender todas las peticiones, sobre todo para aquellas calles que son más comerciales, de tener una ciudad iluminada porque eso también invita a salir, a pasear y, también a comprar", añadió.
El contrato es de 270.000 euros más IVA por año y tiene una vigencia de dos. "Antes eran contratos anuales y con este nuevo modelo le damos estabilidad a la empresa y tras la inversión de este año, el próximo puede seguir mejorándola", apuntaron Alonso y Pelayo García, que es el edil de Servicios Urbanos. "Con ello evitamos la incertidumbre de años anteriores", añaden. El contrato puede ser prorrograble.
Los colores de este año no serán los habituales. Primarán los cálidos (amarillos, dorados, blancos) frente a los tonos fríos como los azules y todo ello en los 170 arcos, 260 motivos, más de 90 árboles, 15 elementos en 3D, 7 paraguas y techos, 7 fachadas y más de noventa ubicaciones que afectan a barrios, rotondas y unas letronas de "Avilés" que lucirán en la plaza de La Merced de Sabugo, donde también se proyectarán imágenes sobre la fachada de la iglesia de Santo Tomás.
Habrá techos dinámicos con luces móviles en La Ferrería, La Fruta y desde el gran árbol del Parche a la casa consistorial. Brillará también el Ayuntamiento, el Palacio Valdés, Maqua y Camposagrado... las zonas de Llano Ponte, Rivero, Sabugo, Carlos Lobo, Llaranes, El Carbayedo, La Carriona, La Luz, Villalegre, Versalles, El Carbayedo. "La plaza de Santiago López por primera vez estará decorada", señala García.
Todo está casi listo: el encendido será a las 18.45 horas del viernes. "Brillantina" descenderá de una carroza y ayudará a la alcaldesa, Mariví Monteserín, a accionar el encendido navideño. A esa fiesta se sumará el coro del Conservatorio. "Queremos que sea un momento mágico y por eso lo hemos rodeado de un poco de performance", señaló Yolanda Alonso, que no dudó en concluir: "Antes quizá Avilés estaba más deslucida en Navidad, hacemos autocrítica".
