Música en las Vegas por Santa Cecilia

El Teatro El Llar de Las Vegas acogió este sábado el concierto extraordinario de Santa Cecilia (en la imagen) a cargo de la Banda de Música de Corvera, coincidiendo con la reciente celebración, el día 22 de noviembre, de la patrona de los músicos.

