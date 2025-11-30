El nuevo Carlos Sainz se pule en Corvera: la prodigiosa evolución de Neizan Granda en el mundo del automovilismo

Corvera esconde a una de las grandes joyas del automovilismo regional. Es pequeño de altura, pero su cara de pillo le delata. Y, cuando se sube al kart tiene el colmillo de alguno de los más grandes en el mundo del motor. Enfundado en su mono de Fernando Alonso, Neizan Granda da los primeros acelerones a bordo de su kart. Con él ha firmado un año espectacular, haciéndose con una Supercopa en la carrera de campeones de Castilla y León y Galicia, aunque con ello no cesa su ambición. "Mi sueño es ganar un Mundial de rallyes", confiesa el pequeño, que, aunque combina sus dos pasiones, el fútbol y el motor, tiene claro que lo suyo es la gasolina. Y, de hecho, sabe perfectamente a quién quiere parecerse. "Me encantan pilotos como Ruiloba o Cohete, pero quiero ser como Carlos Sáinz", apunta

Su pasión por el motor viene desde bien pequeño. "Mi padre tuvo una época en la que le gustaba mucho los rallyes, y por eso empezó a picarme el gusanillo. Además, mi tía fue piloto", cuenta el pequeño, que a los tres años ya empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del karting, aunque no fue hasta los cuatro cuando arrancó a competir de verdad. De hecho, su inicio no pudo ser mejor. "En Asturias hay un campeonato para ‘pre-rookies’ y gané todas las carreras", revela el joven piloto.

El nuevo Sainz se pule en Corvera

Esa fue su primera experiencia, pero este año incluso superó esas expectativas. Se inscribió en dos campeonatos, el gallego y el castellano-leonés, y en los dos tuvo grandes resultados. "En el de Galicia quedé segundo y en el de Castilla y León tercero, lo que me dio acceso a una Supercopa que enfrentaba a los mejores de cada campeonato. Ahí conseguí la victoria", relata el pequeño con orgullo. Neizan tiene seis años, por lo que tiene que compatibilizar todos los viajes para ir a las carreras con sus estudios. Cursa segundo de Primeria en el Nuestra Señora del Buen Consejo. "Llevo los libros a todas mis carreras, no quiero descuidar mis estudios", apunta.

No solo con un volante en las manos destaca Neizan. A sus entrenamientos con el kart, para los cuales debe viajar hasta Noreña al no tener todavía la edad suficiente para practicar en el circuito Fernando Alonso, le suma que este es su primer año defendiendo la camiseta del Quirinal. "Estoy muy contento allí, la verdad que me quieren mucho", explica el corverano, que trata de compatibilizar lo mejor posible sus dos pasiones. El pasado fin de semana, por ejemplo, tuvo partido en Puerto de Vega el sábado para, al acabar, coger el coche e irse a Galicia a competir.

Eso sí, a la pregunta de que le gustaría ganar, si un Mundial de fútbol o uno de rallyes, Neizan ni titubea. "El de rallyes, sin duda. Lo mío es la gasolina", sentencia el piloto. Corvera tiene, entre sus vecinos, al que puede ser el nuevo Carlos Sainz.