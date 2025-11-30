Nuevo impulso a la Semana Santa de Avilés, que quiere ser Fiesta de Interés Turístico Nacional: "No tiene nada que envidiar a otras"

"La Semana Santa de Avilés tiene potencia y fuerza y nada que envidiar a otras Semanas Santas de fuera de Asturias". Lo expresó así Yolanda Alonso, concejala de Cultura, en un encuentro en el que participaron 160 cofrades asturianos durante una mesa redonda en la que se habló de la religiosidad popular y su impacto en la ciudad.

La cronista oficial de la villa, Pepa Sanz, hizo un repaso histórico a la Semana Santa y a las cofradías con menciones al siglo XVII y a los colectivos gremiales. Luis Manuel Alonso, delegado episcopal de Piedad Popular destacó que las cofradías "aportan el alma que da sentido pleno a la vida" y son el "escaparate" de la Iglesia cada Semana Santa en sus procesiones.

La mesa alabó la constitución de la junta de cofradías local, del relevo generacional en las hermandades ejemplificado en "El Beso de Judas" y los "Sanjuaninos", como citó el párroco de San Nicolás, José Juan Deniz. "Una cofradía tiene que tener claro lo que es, tiene una función religiosa y es devoción", expresó Luis López, párroco de San Antonio de Padua.

La cita sirvió también para poner sobre la mesa los aportes de la Semana Santa a la cultura y el turismo local, el diálogo constante entre Ayuntamiento y la junta de cofradías y la esperada consecución del sello de fiesta de interés turístico nacional para la cita que cada año llena las calles más céntricas de la ciudad. "Merece la pena no perder la ilusión", señaló Luis Manuel Alonso en las conclusiones dado el auge de la Semana Santa en los últimos año. Sanz remarcó la idiosincrasia de la Pascua local y defendió que "la vida cofrade es mucho más que la Semana Santa".

Yolanda Alonso habló de las hermandades como refugio espiritual para combatir el aislamiento de los jóvenes y celebró la unión entre Avilés y la Semana Santa: "Es algo muy especial". Entre palabras como "respeto", "diálogo" y "entusiasmo" pronunciadas por López y Deniz, los cofrades presentes en el pabellón de La Magdalena celebraron con aplausos la buena salud que goza la Semana Santa avilesina y asturiana. "Seguimos adelante", concluyeron.