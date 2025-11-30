Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP denuncia la "marginación"del Gobierno de Principado hacia Castrillón

C. J.

Piedras Blancas

El PP denuncia la "marginación" que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y su gobierno mantienen hacia el Ayuntamiento de Castrillón. "Ya que hace casi un año se le pidió parte de nuestro Alcalde, Eloy Alonso, una reunión para exponerle las necesidades y problemas del concejo, así como los principales proyectos y, ante está petición del Alcalde del séptimo municipio de Asturias, el Presidente no ha tenido a bien recibirle", subrayó la portavoz municipal del PP en Castrillón, Nuria González-Nuevo, sobre una petición reiterada por carta hace casi un mes, con "el silencio como respuesta". En la misiva se apela a Barbón para activar ese encuentro con el objetivo de "impulsar y colaborar" en el desarrollo de proyectos fundamentales para el municipio, entre ellos, "el comprometido centro de salud de Piedras Blancas" o el área empresarial y logística del Aeropuerto.

