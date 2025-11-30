El PP denuncia la "marginación"del Gobierno de Principado hacia Castrillón

El PP denuncia la "marginación" que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y su gobierno mantienen hacia el Ayuntamiento de Castrillón. "Ya que hace casi un año se le pidió parte de nuestro Alcalde, Eloy Alonso, una reunión para exponerle las necesidades y problemas del concejo, así como los principales proyectos y, ante está petición del Alcalde del séptimo municipio de Asturias, el Presidente no ha tenido a bien recibirle", subrayó la portavoz municipal del PP en Castrillón, Nuria González-Nuevo, sobre una petición reiterada por carta hace casi un mes, con "el silencio como respuesta". En la misiva se apela a Barbón para activar ese encuentro con el objetivo de "impulsar y colaborar" en el desarrollo de proyectos fundamentales para el municipio, entre ellos, "el comprometido centro de salud de Piedras Blancas" o el área empresarial y logística del Aeropuerto.