Rosario Cuevas y Tomás Álvarez, memoria vida de Ensidesa, güelos del año por Santa Bárbara en Llaranes
El barrio celebra este domingo su tradicional comida popular
I.G.
Rosario Cuevas Bellido y Tomás Álvarez Suárez son los güelos del año en Llaranes. Ambos recibieron ayer por la tarde un cálido homenaje de sus vecinos con motivo de las fiestas de Santa Bárbara, que es la patrona del barrio que vivió su momento de esplendor en el siglo XX de manera paralela al surgimiento de la ya extinta siderúrgica Ensidesa. Hoy celebrarán una comida popular.
Precisamente, los dos homenajeados de este sábado tienen mucho que ver con la puesta en servicio de la principal industria avilesina desde los años cincuenta. Tomás Álvarez tiene actualmente 89 primaveras y está a punto de cumplir sus nueve décadas. Nació en la capital del concejo de Valdés, Luarca, y llegó a Llaranes por casualidad. Una visita a un primo que trabajaba en Ensidesa le abrió las puertas para quedarse en Avilés. El primo de Tomás Álvarez le animó a solicitar un puesto de trabajo en Ensidesa y lo consiguió. Poco tiempo después, Álvarez vivió en Llaranes y formó una familia en el barrio.
Por su parte, Rosario Cuevas Bellido es sevillana de Osuna y también suma 89 años. Llegó a Avilés con 17 años, y como tantos otros llegó acompañada de su familia por cuestiones laborales. Primero residió en Valliniello y tiempo después, cuando Ensidesa les entregó una vivienda pasó a vivir en el barrio que hoy, décadas después, la ha homenajeado. El acto se desarrolló en la carpa de la fiesta de Santa Bárbara.
