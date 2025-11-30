Una unidad diferenciada para cánceres hematológicos y tumores sólidos: el nuevo hospital de día del San Agustín de Avilés

El Hospital Universitario San Agustín está a punto de cumplir medio siglo, y algunos servicios demandan cada vez más espacio. De ahí el interés por reaprovechar casi cualquier hueco existente en el complejo sanitario avilesino. Por ejemplo: el proyecto ya en marcha para transformar el viejo archivo de papel en un moderno hospital de día oncohematológico, una novedosa unidad multidisciplinar de la que se beneficiarán, en exclusiva, los pacientes oncológicos, entre ellos los dependientes del servicio de Hematología a tratamiento. Que son, en cifras facilitadas por el jefe de servicio, Nicolás Díaz, las siguientes: "En tratamientos quimioterápicos o inmunoterápicos hemos hecho un análisis exhaustivo para presentar el proyecto del nuevo hospital de día con estos resultados: en 2023 realizamos 2.500 procedimientos y en 2024 unos 2.300. La media ronda los 2.400 al año, siempre por vía parenteral", precisa el especialista.

Agrega: "Además, administramos aproximadamente 500 concentrados de hematíes y 200 unidades de plaquetas. Y esto sin contar las quimioterapias orales, que representan una parte muy importante del tratamiento actual de los cánceres hematológicos". A estos habría que sumar los enfermos de oncología.

En cuanto a las ventajas del nuevo hospital de día del Hospital Universitario san Agustín, Díaz precisa: "Es un cambio de concepto. Ahora tenemos un hospital de día médico que atiende todo tipo de procedimientos médicos oncohematológicos y no oncológicos. El nuevo modelo será una unidad diferenciada para cánceres hematológicos y tumores sólidos. Un espacio compartido entre oncohematología y oncología médica".

Esto supone la asistencia del paciente con cáncer en una unidad multidisciplinar centrada en el mismo espacio que contemple una consulta de Enfermería especializada en cáncer, asistencia psico-oncológica, consulta de farmacia y consulta médica lo que facilitará la comunicación entre los distintos actores implicados en la asistencia y eliminará desplazamientos innecesarios al paciente con este tipo de patología dentro del hospital".

Seguridad

La disminución de riesgos como las infecciones es otro factor a tener en cuenta, a juzgar por los especialistas. Valoran también que "habrá mayor seguridad para pacientes frágiles e inmunosuprimidos y mayor calidad asistencial y un entorno más adaptado a tratamientos complejos".

El San Agustín encargó ya en febrero a un equipo de arquitectos por contrato menor la redacción de un plan de reordenación de espacios. "Con la elaboración de un documento de reordenación de espacios del hospital se pretende dotar a la gerencia de un documento de planificación estratégica a corto y medio plazo para la propuesta a la dirección del Sespa (Servicio de Salud del Principado) y a la consejería de Salud de la adecuación de espacios de una manera ordenada y con el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles", según constaba la justificación del contrato.