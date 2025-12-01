La Cátedra de Cine despide el año con una sesión sobre la salud mental

La Cátedra de Cine de Avilés finaliza el año con la salud mental como protagonista de sus sesiones. En el Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés, el Colectivo BERDE presentará este martes los resultados del proyecto "MeBeo #2". Se trata de un taller de creación audiovisual en el que 12 participantes construyen sus propuestas desde dos vías temáticas: amor y relaciones y sueños y pesadillas. Desarrollado en la Factoría Cultural de Avilés, el mosaico de miradas que abarca esta iniciativa se materializa en diferentes propuestas técnicas y temáticas en un amplio espectro creativo que ha contado con una gran acogida en el reciente Festival Internacional de Cine de Gijón.

Con objeto de dar a conocer la labor realizada por este colectivo, se ha organizado este encuentro en el que proyecciones y diálogos permitirán poner en foco un acto íntimo de creación que encontrará en esta sesión un espacio adecuado para la escucha y el reconocimiento.

La actividad es resultado de la colaboración entre los distintos actores de la cultura en Avilés y con el que se descubrirá que el cine puedo ser también un espacio de encuentro, cuidado y transformación.

La sesión comienza las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.