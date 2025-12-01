Hay bocarte para rato en Asturias: los científicos los confirman con estos datos

El sector pesquero puede estar de enhorabuena, según los últimos resultados de la campaña científica "Juvena" impulsada por el Gobierno vasco y coordinada por el centro tecnológico Azti: de este estudio se desprende que la abundancia de anchoa juvenil en el Golfo de Vizcaya crece y duplica la media histórica. Las estimaciones confirman un nivel de abundancia alta y sitúan la biomasa de juveniles en 544.781 toneladas. Esta cifra duplica la media histórica y supone un incremento notable respecto a las 255.344 toneladas registradas en 2024.

Los resultados del estudio, desarrollado entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre, anticipan un buen reclutamiento para la próxima temporada costera de 2026 y refuerzan las previsiones que marcó "Bioman" en el mes de mayo. Esta otra campaña, también liderada por Azti, estimó una biomasa adulta elevada y una alta producción de huevos. Ambos estudios, en el marco de los programas de seguimiento del Gobierno Vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), proporcionan una radiografía completa del ciclo vital de la especie, esencial para la gestión adaptativa y sostenible de uno de los recursos más valiosos del litoral cantábrico.

La combinación de las series "Juvena" y "Bioman" permite estimar con precisión el reclutamiento y la evolución del stock, información esencial para la evaluación científica que realiza el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), según afirman desde Azti mediante comunicado público. La abundancia estimada este año por "Juvena", que cubrió un área total de 38.160 millas náuticas cuadradas, confirma la excelente supervivencia de los juveniles nacidos en primavera y evidencia unas condiciones oceanográficas y de productividad muy favorables para el desarrollo larvario y juvenil. "La anchoa europea (bocarte) es una especie de vida corta y alta variabilidad interanual, muy sensible a las condiciones oceanográficas del Golfo de Vizcaya.

Su ciclo vital, de apenas dos a tres años, y su reproducción dependiente de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento o las corrientes oceánicas, hacen que su biomasa varíe notablemente de un año a otro", explica Rogelio Pozo, CEO de AZTI.

El buque oceanográfico para la campaña sobre la anchoa. | AZTI

El tamaño medio de los juveniles analizados se situó en 6,3 centímetros, un valor por debajo del promedio de la serie, algo habitual en años con elevada supervivencia de la puesta.

Además, los resultados, validados en el grupo de trabajo WGACEGG del CIEM, se integrarán junto con los datos de la campaña "Bioman" y las capturas de la flota en un índice sintético de stock, que servirá de base para las recomendaciones de capturas y el cálculo del Total Admisible de Capturas (TAC) para 2026.

"Estas campañas continúan aportando información científica clave y demuestran la eficacia de la colaboración entre ciencia, administración y sector pesquero para garantizar una gestión sostenible y responsable del bocarte", añade Pozo.

En Asturias, el bocarte constituye una actividad esencial para la flota de cerco del Cantábrico y noroeste, no solo por su valor comercial, sino también por su aportación a la sostenibilidad del recurso y a la estabilidad de las empresas y tripulaciones que dependen de esta actividad.

El pasado mes de julio, las lonjas asturianas cerraron con 459.467 kilos vendidos de bocarte que generaron 890.537,67 euros. El precio medio del kilo de bocarte y/o anchoa fue de 1,94 euros y el precio máximo alcanzado fue de 7,80 euros por kilo. Del total de kilos, casi la mitad, 209.767, fueron descargados en el muelle pesquero avilesino. En septiembre se reabrió la campaña con 1.569 toneladas adicionales.