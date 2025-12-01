Luces y sombras del presupuesto regional en la comarca avilesina: de la inversión récord en Avilés a una partida ínfima para una reivindicación de hace años en Castrillón

Lluvia de millones para unos, migajas para otros. El presupuesto que el Gobierno regional movilizará en Avilés en 2026 asciende a 24,2 millones de euros en inversión, frente a los 18,6 millones de las cuentas regionales aún en vigor. Es decir, 5,6 millones más. Corvera y Gozón son dos de los concejos más favorecidos con el reparto en la comarca, con cinco millones en el caso de los gozoniegos y cerca de tres millones para los corveranos. En el otro lado está Castrillón, gobernado por el PP, para el que Barbón ha destinado algo más de 600.000 euros.

La inversión en infraestructuras educativas supera los 13 millones de euros en Avilés, donde destacan la obra de FP de La Grandiella (7.965.616 euros); la segunda fase de la Escuela Superior de Arte (4.250.151 euros) y actuaciones en los colegios Juan Ochoa, Llaranes y Sabugo, además de las escuelinas de Juan Ochoa y Marcos del Torniello. También se llevará a cabo la intervención pendiente en el CIFP de Avilés. En materia de vivienda, los presupuestos reservan 4.521.000 euros para impulsar la construcción de 235 viviendas de alquiler asequible en La Grandiella y las 12 viviendas intergeneracionales en la calle Francisco Legorburu. Para la Manzana del Talento y el Emprendimiento se destinarán 2.200.000 euros.

Un "buen" presupuesto

"Es un buen presupuesto que refleja la muy buena sintonía entre las dos administraciones", destacó Manuel Campa, concejal de Desarrollo Económico de Avilés, que explicó dos de las novedades del presupuesto regional en la ciudad. "Una es la rotonda de Buenavista, una zona donde era imprescindible actuar y el Principado se compromete a ello. Nos permitirá mejorar la conexión de La Carriona con el centro de la ciudad. Además, se trabajará en la calle Gutiérrez Herrero, con un proyecto de humanización que incluye mejoras en accesibilidad, zonas verdes y más aparcamientos", detalló.

Otro de los puntos destacados por el concejal es la inversión regional en el Centro Niemeyer. "La apuesta crece un 16%, un crecimiento importante que da respuesta a su situación actual. Queremos potenciar la actividad diaria. También hay una partida de 50.000 euros para la Bienal Climática, que no será la última, y habrá un complemento de tres ministerios implicados en esta actividad, que tendrá lugar de junio a septiembre", indicó.

El proyecto ausente en los presupuestos es el ecoparque de Baterías. "Está contemplado en los Fondos de Transición Justa, donde el Principado ha asignado una partida para cuando se lleve a cabo la descontaminación. Están determinando qué nivel de descontaminación hace falta para acometer el proyecto. Hay 9 millones reservados que se ejecutarán cuando se inicie ese proyecto", aclaró Campa, que no quiso poner nota: "Nunca se está al 100% satisfecho, pero estamos muy contentos. Ahora hay que hacer que estos presupuestos se conviertan en realidad; seguro que en 2026 vemos mucha obra", sentenció.

Castrillón

Donde envidiarían todas esas obras es en Castrillón. El Principado ha destinado para el séptimo concejo de Asturias una cifra ligeramente superior a los 600.000 euros. La mayor parte, 525.000 euros, se destina al saneamiento de Quiloño y Pillarno. Para el nuevo centro de salud de Piedras Blancas, el caballo de batalla del gobierno local, apenas 5.000 euros.

Corvera y Gozón

Más suerte ha habido en Corvera y Gozón. El primero recibe 2.900.000 euros para proyectos como el centro de tecnificación de Trasona (735.189 euros) o el colegio de Las Vegas (179.308 euros). La mayor inversión en Gozón se dirige al acondicionamiento del parque playa de Verdicio (2 millones de euros). La mejora de carreteras autonómicas, repartida en varias partidas, suma más de un millón. El Principado invertirá 825.029 euros en el centro de salud de Luanco.

Soto del Barco e Illas

Soto del Barco recibirá 40.000 euros para un nuevo pantalán en el puerto de La Arena, 509.716 euros para el dragado del puerto sotobarquense y el de San Esteba, además de 1,1 millones para vivienda en San Juan de la Arena. En Illas, el gobierno regional invertirá 349.667 euros en la mejora de la carretera entre La Peral y La Cruz de Illas.