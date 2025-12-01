Nace una nueva entidad con el fin de recuperar la tradición navideña astur

Avilés cuenta con una nueva asociación. Se trata de la "Compaña L’asoleyada" y tiene como fin ahondar en las tradiciones. El colectivo que preside Gema María Barrios Iglesias tiene claro que "las tradiciones no son objetos de museo, tienen que tener vida" y defiende a su vez "que son identidad, pasado, presente y futuro". Teniendo en cuenta la próxima llegada del invierno, el colectivo se centrará en lo que ha denominado como "el triángulo de la Navidad asturiana" que identifican al "Nataliegu", "el Ramu Nadal" y "les Mazcaraes d’iviernu".

Gema Maria Barrios con el "Nataliegu" / V. P.

Por partes, la Compaña L’Asoleyada habla del Nataliegu y describe que actualmente "quemar un tronco de Navidad en el llar y esparcir sus cenizas por la cuadra y tierras de cultivo, hoy día es complicado, sin embargo, convertir ese tronco en un objeto decorativo con ojos, nariz y boca, un mantel y unos bollinos de marañuela, se continúa con su raíz pero adaptada al siglo XXI". A eso cabe sumar el ramu Nadal que se ha recuperado en León y hace las veces del tradicional ramo navideño. La última parte son "les mazcaraes d’iviernu". "Este año, varios personajes como El Cornelu, La Ramifela y El Festu, estarán presentes nuevamente en la Folixa de Navidad para hacer un guiño a esa tradición", indicó la presidenta del nuevo colectivo, que entiende que la idea de su grupo es "que las tradiciones antiguas no pierdan su esencia". Eso, continúa, conlleva "una adaptación respetuosa con el pasado pero ajustada a la actualidad para seguir representándonos".

Al margen de las próximas fiestas de Navidad y su componente tradicional asturiano, la Compaña L’asoleyada quiere seguir ahondando en otros proyectos como son el caso de la Nueche d’ánimes, el Antroxu tradicional, la Pascua, San Xuan y las leyendas de la ría.

Además de Gema María Barrios Iglesias también forman parte de esta nueva asociación otras personas vinculadas, por ejemplo, a la recuperación del Antroxu tradicional como Cesar Álvarez Laó, Victor Raúl Pintado "Vitu", Berto Peña y José Antonio Vicario López.