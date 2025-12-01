Los precios de la vivienda usada, también por las nubes: Avilés registra el mayor incremento medio por municipios en noviembre
La comprade un piso de 80 metros ha experimentado de media en el Principado una subida de 33.730 euros
N. M.
El precio de la vivienda de segunda mano en el Principado de Asturias ha aumentado un 23,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en noviembre en 2.224 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. En términos mensuales, el incremento ha sido del 2%. Por municipios, el que ha registrado el mayor incremento en noviembre ha sido Avilés, con un aumento del 25%. Le siguen San Martín del Rey Aurelio (20,4%), Gijón (16,5%), Oviedo (14,9%) y Mieres (14,7%). Por otro lado, el concejo con el mayor descenso interanual es Siero (-5,7%).
Asturias ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 144.180 euros a 177.910 euros en noviembre de 2025, lo que supone 33.730 euros de diferencia.
Precio del metro cuadrado
En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, superan los 2.000 euros por metro cuadrado: Llanes con 3.034 euros es el primero de la lista. Le sigue Gijón, con 2.938 euros y Oviedo con 2.486 euros. Le siguen Avilés con 1.899 euros el metro cuadrado, Siero con 1.488 euros, Mieres con 1.181 euros, Grado con 1.096 euros, San Martín del Rey Aurelio con 1.054 euros, Langreo con 1.017 euros y Aller con 1.002 euros.
A nivel estatal, todas las comunidades autónomas registran incrementos, y más de la mitad lo hacen por encima del 10%. En territorios como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia o Canarias, las subidas rebasan el 20%.
Por comunidades, las 17 incrementan el precio interanual en noviembre. Los incrementos superiores al 10% afecta a once comunidades y son: Región de Murcia (24,4%), Comunidad Valenciana (23,5%), Asturias (23,4%), Andalucía (20,7%), Canarias (20,2%), Cantabria (18,6%), Madrid (14,9%), Baleares (14,8%), Cataluña (14,3%), País Vasco (12,0%) y Galicia (11,4%). Le siguen, La Rioja (8,6%), Castilla y León (7,9%), Aragón (6,3%), Castilla-La Mancha (5,9%), Navarra (4,5%) y Extremadura (4,0%).
