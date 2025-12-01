El premio coral se queda en Gozón

El coro "Lithos", que pertenece a la gran familia de "El León de Oro", ha sido el ganador del XLI certamen coral "Villa de Avilés". Así lo decidió el jurado de este veterano certamen avilesino. No solo el jurado reconoció la valía de los cantores gozoniegos sino también el público, que le otorgó su particular galardón. También "Lithos" se llevó el premio a la interpretación de una obra asturiana por "La leyenda del segador", que es obra de su director Jesús Gavito. Esta coral percibirá 2.750 euros como primer clasificado.

Una de las tres corales participantes en el festival de ayer. | MARA VILLAMUZA

El concurso, según expresó David Pérez, director del certamen coral Villa de Avilés, ha contado con un elevado componente competitivo. Es más, cuatro de los coros llegaron a una puntuación de ochenta sobre cien, cuestión que en otras ocasiones serviría para conceder el primer premio. "Es más, el último clasificado tenía puntuación para haber llegado a un segundo premio", señaló David Pérez, que celebró la calidad de las propuestas participantes en el concurso y la implicación del público que llenó el auditorio el pasado sábado.

Los segundos clasificados fueron las voces de "Gaos", de Coruña y "Nubah", de Granada. Percibieron 1.300 euros y 750, respectivamente. "Los coros y el certamen están en una salud formidable", apuntó Pérez, quien celebró el nivel de las corales participantes en el festival infantil y juvenil celebrado ayer por la mañana en el mismo escenario, el auditorio de la Casa de Cultura. "La cantera avilesina hizo gala de su potencial con una actuación muy bonita de ver", señaló el director del certamen en alusión a los coros del Poeta Juan Ochoa de La Luz y del San Fernando en una cita en la que participó "Voblacorinos", un grupo coral de la cuenca del Nalón.