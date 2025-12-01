El Puerto de Avilés mira hacia Baterías para zanjar sus necesidades de suelo logístico

Completadas las obras en la margen derecha de la ría, que le permitirán ganar al puerto de Avilés 80.000 metros cuadrados de suelo logístico en el marco del convenio del Estrellín, la Autoridad Portuaria ha fijado ahora su objetivo en los terrenos de las antiguas Baterías de cok que comercializa Sepides y que servirían para cumplir las expectativas de los gestores portuarios en su enfoque hacia la industria eólica marina offshore.

Entre tanto, las actuaciones necesarias para la expansión del espacio logístico del Puerto en el entorno de la cantera de El Estrellín avanzan tanto en lo referido a la ejecución de los trabajos sobre el terreno así como en lo que afecta la tramitación administrativa y urbanística necesaria, que implica a Administración local, autonómica y estatal.

Según los plazos previstos, en abril quedará completamente abierto al tráfico el primer tramo del nuevo trazado de la AS-328, la carretera que lleva desde Avilés al Faro de Peñas, y que funciona actualmente de manera parcial, con un único carril, desde que en marzo se iniciaran los trabajos de estabilización del talud y revegetación del mismo, que se encuentran ya en su fase final.

Por su parte, la carretera AS-329, que es la que une Avilés y San Juan de Nieva, verá desplazado su actual trazado hacia el interior, junto al límite de la cantera. Ese proyecto cuenta desde esta pasada semana con informe favorable de evaluación ambiental emitido por el Principado de Asturias. A partir de ahora, según informaron desde la Autoridad Portuaria, la previsión es que el proyecto constructivo definitivo esté listo en marzo.

Itinerario peatonal y carril bici

Esta actuación está orientada, por un lado, a mejorar la seguridad de la vía con la supresión de varias curvas y la incorporación de rotondas para la mejor regulación y distribución de los tráficos rodados y, al mismo tiempo, habilitar un itinerario peatonal y un carril-bici. Ese desplazamiento hacia el este de la carretera permitirá liberar la zona sobre la que se ampliará en unos 80.000 metros cuadrados la superficie portuaria en la margen derecha de la ría, ganando así un espacio continuo –ya sin carretera por medio– que se unirá al tramo norte del muelle de Valliniello.

Las obras en ambos viales forman parte del denominado convenio del Estrellín, suscrito en febrero de 2024 entre el Principado, Puertos del Estado, Puerto de Avilés, Ayuntamiento de Avilés y Acciona Construcción España. Su objetivo es reordenar los espacios de la zona y facilitar tanto la citada ampliación portuaria como la continuidad de la actividad de Acciona en la cantera que explota en El Estrellín.

Al tiempo que avanzan a buen ritmo los trabajos de excavación tanto para el nuevo trazado de la AS-329 como para la nueva explanada portuaria, también se han dado pasos en los trabajos administrativos que culminarán en las modificaciones, en dicho ámbito, tanto del Plan General de Ordenación (PGO) de Avilés como de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Avilés.

La comisión de seguimiento del citado convenio –que implica al Ministerio de Transportes, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Avilés y la empresa Acciona– se reunió el pasado miércoles en la sede de la Autoridad Portuaria para repasar las actuaciones en marcha, la evolución de los trabajos y la previsión de ejecución del conjunto de actuaciones, con fecha de ejecución final fijada en 2028.

Cambios en el suelo extractivo

En el marco de esta misma actuación se crearán asimismo nuevas zonas de suelo no urbanizable de interés forestal con monte autóctono, y de titularidad municipal, con el fin de que sean disfrutadas por la ciudadanía, a fin de reemplazar los actuales, que pasarán a ser suelo no urbanizable extractivo.

Los trabajos en esta zona han modificando el perfil de la margen derecha de la ría avilesina. Algunas cifras hablan por sí solas: las excavaciones realizadas hasta ahora permiten ven un "muro" de unos 600 metros de largo y 60 metros de altura, con un movimiento de tierras de aproximadamente 70.000 metros cúbicos al mes. Esas obras que ejecuta Acciona en la margen derecha de la ría permitirán no solo incorporar más superficie logística para atender la demanda de la gran industria asentada en la comarca sino también para que Avilés se convierta en el hub de las energías verdes del Principado.