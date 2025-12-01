El sector inmobiliario recela del plan de pisos sociales para La Grandiella: "Ahí no habrá nadie antes de 2029"

El plan del Principado para construir 235 pisos de alquiler asequible en La Grandiella no convence al sector inmobiliario: "Ahí no habrá nadie viviendo antes de 2029". Se ve como un brindis al sol y una propuesta electoralista que no va a solucionar los graves problemas que tiene el mercado avilesino. Así entiende el sector inmobiliario local el anuncio de la construcción de 235 viviendas para alquiler asequible hecho por el Principado. Este plan, que se desarrollará en La Grandiella, conllevará una inversión estimada en 30 millones de euros.

Para Luis González, con más de cuatro décadas de experiencia en el mercado inmobiliario avilesino, esta propuesta "no solucionará" el problema de la vivienda de alquiler en Avilés. "Para empezar, porque ¿cuándo van a estar disponibles esas viviendas? En el mejor de los casos, ahí no habría nadie viviendo antes de 2029. Y eso suponiendo que todo les salga perfecto y a la primera", razona el gerente de la agencia La Muralla.

A juicio de González, los esfuerzos de la Administración serían más eficaces en otra dirección. "Si quieren incentivar una bajada en el precio de la vivienda e incentivar la construcción, lo que debería hacer la Administración es reducir el IVA", propone el veterano agente inmobiliario, que también cree que el Gobierno debería afrontar de una manera más activa la problemática de las viviendas de uso turístico: "Debería prohibirse que estén en comunidades de vecinos. No es de recibo que tú estés en tu casa y que se meta alguien a pasar allí unos días de vacaciones, haciendo ruido, poniendo música…".

Asimismo, el experto cree que esta propuesta llega tarde, con los precios de la vivienda disparados por el desequilibrio entre oferta y demanda del mercado. "La ley establece que el 15% de la edificabilidad debe cederse al Ayuntamiento. ¿Por qué no se desarrollaron esos solares desde que se hizo La Grandiella? ¿Qué pasó hasta ahora?", se pregunta.

Precios

Para María Rodríguez, gerente de Asturiana de Pisos (AdP), esta promoción "no influirá en los precios del alquiler". "Si esas viviendas se destinan a gente con escasos recursos, no influirán, porque es un perfil de inquilino que ahora mismo ya no opta a los pisos que hay en alquiler en el centro de Avilés", razona la experta, quien considera que de haber una influencia en el mercado, sería más bien en los barrios periféricos. "Ahora mismo en La Luz o La Carriona se están viendo alquileres por 600 o 700 euros. Puede que allí sí tenga algo de impacto", apunta.

De todos modos, Rodríguez aboga igualmente por la no intervención de la Administración en el mercado desde el papel de promotor. "Tanto las ayudas como este tipo de iniciativas, muchas veces acaban haciendo que el precio de la vivienda no solo no baje, sino que suba. Por eso yo temo que la situación vaya a empeorar", augura.

Sofía Aldama, de la inmobiliaria Aldama, también es escéptica. "Ahora mismo el mercado está por las nubes. Es una cosa exagerada, los precios están por los cielos", reconoce la vendedora, a la que el hecho de que no haya aún plazos cerrados para la construcción de las viviendas le genera ciertas dudas: "Analizar el impacto de esta propuesta cuando no sabemos cómo vamos a estar cuando entren esos pisos en el mercado…".