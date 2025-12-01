Últimos días para inscribirse en el plan de empleo local
Los contratos son de 12 meses de duración y se reservan plazas para mayores de 45 años
N. M.
El plazo para inscribirse en el plan de empleo local de Corvera finaliza este martes, 2 de diciembre, mientras que, para inscribirse a los contratos en prácticas, finaliza el miércoles, 3 de diciembre. Gracias a este nuevo plan de empleo, el Ayuntamiento va a contratar a 23 personas durante un año, gracias a una inversión de 667.117 euros, aportados con un 90% por el Principado de Asturias y con un 10% por el Consistorio. Las personas interesadas en apuntarse pueden informarse a través del tablón de anuncios municipal y de la página web del Ayuntamiento, así como los canales de información ciudadana.
De las 23 contrataciones, 5 serán contratos en práctica, y de las otras 18, diez serán para personas mayores de 45 años. Serán contratos de 12 meses de duración, para que, a su finalización, los beneficiarios puedan disponer de una prestación por desempleo.
"Estas contrataciones tienen una doble finalidad, no sólo benefician a las personas contratadas, sino que repercuten positivamente en todos los vecinos, ya que gracias a ellas se realizan obras y se ofrecen servicios que demanda la ciudadanía, como trabajos de pintura, jardinería o de monitores deportivos ", señaló la concejala de Personal, Rocío Martínez.
