Vioño adelanta el encendido: así es la Navidad en la aldea gozoniega que da cobijo a Santa Claus

Todo el que haya pasado en la recta final del año por la carretera de Avilés a Luanco conocerá la casa gozoniega de Papá Noel. Las deslumbrantes luces de la residencia en Vioño de Santa Claus -en la que hay de todo lo que uno imagina en su Laponia natal, excepto nieve– no dejan a nadie indiferente. "Es alucinante", aseguran los centenares de curiosos que, ante el festival de luz y color, no pueden evitar pararse, sacar el móvil y retratar el espectáculo: "Es Vigoño", bromean ya algunos de los que han disfrutado del espectáculo.

La iniciativa es, precisamente, de la asociación de vecinos de Vioño. Un año más, y tras el éxito de visitantes de otras ediciones, muchos de los residentes en la localidad gozoniega han querido contribuir a promocionarla y crear ambiente navideño en la zona rural, más allá de los grandes núcleos de población, iluminando sus casas de forma coordinada.

Aspecto de la fachada con diferentes detalles. | C J. B.

Poco tienen que envidiar al tan nombrado encendido de Vigo pues ya desde este viernes 28 de noviembre han encendido sus viviendas para extender el espíritu navideño a todo el que pase por este punto del concejo.

Santa Claus, motivos festivos con lazos, campanas y estrellas, muñecos de nieve, trineos y coronas de muérdago ocupan buena parte del espacio decorado que no solo anima a los residentes sino a los vecinos que otras localidades cercanas. En este caso, los vecinos de Vioño brillan con luz propia gracias al compromiso de la comunidad de residentes en este punto del concejo gozoniego que mantiene vivo, fruto del esfuerzo personal de muchos, el espíritu festivo en esta fechas.

Es el caso de Carlos Benito, que ha montado un espectacular decorado de luces para el deleite de sus vecinos en la Casa El Caminero, algo que ya es tradición, ya que lleva realizándolo desde hace más de quince años.